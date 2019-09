Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2019) Ilha iniziato alla grande la stagione nel campionato di Serie D, la squadra rosanero è la principale indiziata alla vittoria del campionato ed alla promozione, è arrivata la, l’arrivo dell’attaccante Ferdinando: “credo chesia una piazza che vada accettata oltre la categoria, non e’ Serie D per me. E’ un onore essere qua” ha detto il giocatore nella conferenza stampa di presentazione. “Con laci sono statecon la proprieta’, le colpe sono sempre a meta. Mi manca il ritmo gara, mi sono allenato da solo ma sto abbastanza bene, pensavo peggio. Ho trovato un bel gruppo qui, i ragazzi sono tranquilli, si lavora bene. Pergolizzi? E’ una persona sincera mi piace. Esultanza? Vediamo se continuero’ col ‘tagliagole’. Il pubblico? E’ da Serie A. ...

CalcioWeb : #Palermo, #Sforzini la ciliegina sulla torta: le divergenze con la Cavese e l'esultanza - Mediagol : #Video, Sforzini si presenta: '#Palermo si accetta sempre, sembra di stare in A. Ai tifosi dico...' - piuenne : Serie D, #Palermo #Sforzini: Questa squadra è pronta rispetto all’#Avellino -