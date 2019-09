Palermo | nuovo record di abbonati in Serie D

Palermo : stop all'acquedotto di Nuovo Scillato - disagi nel palermitano : Palermo, 16 set. (AdnKronos) - Una forte perdita nel territorio del comune di Termini Imerese (Palermo) ha costretto Amap a sospendere il servizio dell’acquedotto Nuovo Scillato. Lo stop potrebbe causare disagi nei comuni di Casteldaccia, Villabate, Ficarazzi, Santa Flavia, Bagheria, Termini Imerese

Palermo : si dimettono i vertici dell’Ordine avvocati - Immordino nuovo Presidente : Palermo, 13 set. (AdnKronos) – Il Presidente dell’Ordine degli avvocati di Palermo Giuseppe Di Stefano si è dimesso. A seguito delle sue dimissioni e di quelle dei consiglieri Accursio Gallo e Maurizio Argento, dopo la ricostituzione del plenum con il subentro degli avvocati Raffaella Geraci, Maria Carla Grimaldi e Daniele Solli, il Consiglio ha proceduto alla nomina del nuovo Presidente. Si tratta dell’avvocato Giovanni ...

Calciomercato - la Juve sul nuovo Ozil - rinnovo al Torino : ritorno di fiamma della Lazio - testa a testa Palermo-Foggia : Il Calciomercato è andato in archivio da qualche giorno ma le squadre del massimo campionato italiano continuano a muoversi sia per quanto riguarda gli svincolati che per le prossime sessioni di gennaio e per la prossima estate. Continua a muoversi la Juventus, il club bianconero ha messo nel mirino Kai Havertz, calciatore tedesco classe 1999, gioca nel Bayer Leverkusen e può rappresentare un’occasione per la Juve, come ...

Serie D - spopola il nuovo coro del Palermo : entusiasmo sugli spalti sulle note di “Ostia Lido” [VIDEO] : E’ un Palermo rinato quello che ha approcciato alla Serie D. Due vittorie in altrettante gare e campionato iniziato al meglio per i rosanero dopo l’estate travagliata. E proprio l’estate ha ispirato i tifosi del Palermo per il nuovo coro. Oltre 17 mila presenze registrate nella partita casalinga contro il San Tommaso. La Curva Nord 12 sulle note del tormentone estivo “Ostia Lido” di J-Ax ha incitato e ...

Palermo : nuovo maxisequestro sigarette contrabbando - nove arresti : Palermo, 4 set. (AdnKronos) – L’assidua sorveglianza dei confini marittimi, che nel periodo estivo viene intensificata per contrastare i traffici illeciti, ha permesso alla Guardia di Finanza di mettere a segno un’altra importante operazione aeronavale, dopo quella dello scorso maggio, che ha portato all’arresto di nove persone e al sequestro di due motopescherecci, uno tunisino ed uno mazarese, e di circa 6,5 ...

Palermo - la bella iniziativa con il nuovo sponsor Kappa : a scegliere la maglia saranno i tifosi [DETTAGLI] : Il Palermo ed il Gruppo BasicNet sono lieti di annunciare l’accordo di sponsorizzazione fra Kappa®, brand del Gruppo torinese, e la società siciliana all’inizio del suo ambizioso percorso di crescita verso le serie più prestigiose. La partnership, della durata di quattro stagioni sportive, prevede l’abbinamento dell’immagine del club con il marchio Kappa®, già sponsor tecnico del team a metà degli anni ’90, i cui prodotti saranno indossati ...

Calcio : Kappa nuovo sponsor del Palermo : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) - Kappa è il nuovo sponsor tecnico del Palermo. Il gruppo torinese BasicNet e la società rosanero hanno siglato l'accordo di sponsorizzazione che prevede una partnership della durata di quattro stagioni sportive. Kappa, già sponsor tecnico del team a metà degli anni ’90,

Calcio : Palermo - Pergolizzi il nuovo allenatore : Palermo, 3 ago. (AdnKronos) - Sarà Rosario Pergolizzi l'allenatore del nuovo Palermo. Ad annunciarlo, in conferenza stampa allo stadio Renzo Barbera, è stato il presidente del nuovo Palermo Dario Mirri. Pergolizzi ha guidato la formazione Primavera del Palermo dal 2005 e ha anche allenato la prima s

Il nuovo Palermo in conferenza stampa : l’annuncio dell’allenatore ed i programmi per il futuro : Sarà Rosario Pergolizzi il nuovo allenatore del Palermo per il campionato di Serie D, lo ha annunciato il presidente rosanero Dario Mirri in conferenza stampa allo stadio Renzo Barbera.“Da 50 anni aspetto questo momento. Vi regalero’ una societa’ trasparente, cambia tutto, mai piu’ marchi di cui non si capisce niente o procuratori che non si sa quale lavoro fanno. Il Palermo e’ ora di Palermo ed e’ ...

Palermo - inizia un nuovo percorso : tifosi in corteo : a breve il nuovo allenatore : inizia un nuovo progetto in casa Palermo, dopo la mancata iscrizione in Serie B è arrivata una nuova proprietà e la squadra ripartirà dalla Serie D. Nel frattempo circa 200 tifosi si sono ritrovati in piazza per “festeggiare un nuovo inizio”, lo slogan è “Scendiamo in piazza per il nostro orgoglio e i nostri colori” e riguarda il gruppo Curva Nord inferiore. Nella giornata di domani si terrà la conferenza stampa di ...

Calcio : Palermo - domani presentazione nuovo club e tecnico : Palermo, 2 ago. (AdnKronos) – domani, sabato 3 agosto, alle 10.30, allo Stadio Renzo Barbera, si terrà la conferenza stampa di presentazione della nuova società del Palermo. Saranno presenti il presidente Dario Mirri, il vicepresidente Tony Di Piazza e l’amministratore delegato Rinaldo Sagramola. “Come previsto e nel pieno rispetto del corretto iter istituzionale, a seguito della conferma ufficiale di iscrizione al ...