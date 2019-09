Palermo | entusiasmo alle stelle | superato il record di abbonamenti del Parma

Serie D - spopola il nuovo coro del Palermo : entusiasmo sugli spalti sulle note di “Ostia Lido” [VIDEO] : E’ un Palermo rinato quello che ha approcciato alla Serie D. Due vittorie in altrettante gare e campionato iniziato al meglio per i rosanero dopo l’estate travagliata. E proprio l’estate ha ispirato i tifosi del Palermo per il nuovo coro. Oltre 17 mila presenze registrate nella partita casalinga contro il San Tommaso. La Curva Nord 12 sulle note del tormentone estivo “Ostia Lido” di J-Ax ha incitato e ...

Serie C e Serie D - le ultime : entusiasmo a Bari - seconda amichevole per il Palermo [VIDEO] : Si trattava soltanto di un allenamento, ma l’entusiasmo era alle stelle. Trecento tifosi e lo striscione “Bari eterna malattia” affisso su una rete del campo: i sostenitori biancorossi, convocati sui social dal gruppo leader della curva Seguaci della Nord, hanno incoraggiato il tecnico Cornacchini e i giocatori in vista dell’esordio stagionale con l’Atletico Leonzio in Sicilia. Tutti presenti ...

Palermo - grande entusiasmo : centinaia di tifosi all’allenamento : Inizia la nuova avventura del Palermo che si candida ad essere protagonista nel campionato di Serie D, davanti a 500 tifosi la squadra si è allenata tra sercitazioni tecniche sul campo concluse con una partitella in porzione ridotta disputata in nove contro nove. Ai 17 convocati si sono aggiunti altri due innesti, si tratta del difensore del 1994 Edoardo Lancini, ex di Novara e Brescia, la mezzala del 1993 Alessandro Martinelli, italo ...