Pagelle e Highlights 4^ giornata | Milan-Inter 0-2 | Brozovic-Lukaku | rossoneri al tappeto!

LIVE Milan-Inter 0-2 - Serie A in DIRETTA : Conte vince il derby. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEGLI ANTICIPI DI SABATO 21 SETTEMBRE VIDEO E GOL DI Milan-Inter 0-2 Pagelle Milan-Inter 0-2 Milan: Donnarumma 6,5; Conti 5,5, Musacchio 5,5, Romagnoli 5, Rodriguez 5 (dal 72′ Hernandez, 6); Kessié 6, Biglia 5, Calhanoglu 5,5 (dal 64′ Paquetà, 5,5); Suso 6, Leao 5,5 (dall’83’ Rebic, 6), Piatek 5. Inter: Handanovic 6,5; Godin 6,5, De Vrij 7, Skriniar 7; ...

Pagelle e Highlights 4^ giornata - Juve-Verona 2-1 - decidon Ramsey e Ronaldo. Udinese-Brescia 0-1 - decide Romulo. Super Cagliari - 3-1 al Genoa : Pagelle 4 giornata - Tutto pronto per l’inizio della 4^ giornata di Serie A. Si partirà dalla sfida della Sardegna Arena tra Cagliari - Genoa , match in programma oggi alle ore 20:45. 4^ giornata che vedrà opposte anche Milan-Inter, derby di Milano che si annuncia carico di adrenalina. Rossoneri a caccia di risposte dopo un inizio di stagione […] L'articolo Pagelle e Highlights 4^ giornata , Juve-Verona 2-1, decidon Ramsey e Ronaldo. ...

LIVE Roma-Istanbul Basaksehir 4-0 - Europa League 2019 in DIRETTA : i giallorossi travolgono i turchi. Pagelle e highlights della partita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.52 LE Pagelle della ROMA: Lopez 6; Spinazzola 6.5, Fazio 6, Juan Jesus 6, Kolarov 6; Cristante 6.5 (dal 72’Veretout 6), Diawara 6; Zaniolo 8, Pastore 6.5 (dal 64′ Pellegrini 6), Kluivert 7; Dzeko 7.5 (dal 74′ Kalinic 5.5) All.: Paulo Fonseca 7 Istanbul Basaksehir (4-3-3): Gunok 7; Caiçara 5, Ponck 5, Topal 5, Clichy 5; Aleksic 5 (dal 69′ Azubuike 5.5),Tekdemir 6, ...

LIVE Cluj-Lazio calcio 2-1 - Europa League 2019 in DIRETTA : rimonta vincente dei rumeni. Pagelle e highlights della partita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:52 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questa partita e vi augura un buon proseguimento di serata. 20:51 LE Pagelle DEL CLUJ: Arlauskis 6.5, Burca 6, Paun 5.5 , Djokovic 6.5, Deac 5.5 , Boli 6, Bordeianu 6, Camora 6.5 , Peteteu 6, Traore 5, Mike 5.5 , Omrani 7.5. All.: Petrescu 7. 20:50 LE PAGELLA della LAZIO: Strakosha 4.5 , Lucas Leiva 5.5 , Berisha 5, Correa 5 , ...