Paella | la ricetta tipica valenciana

La paella, in Spagna, è una cosa seria. Il piatto nazionale di Valencia può essere fatto in tantissimi modi diversi, ma deviare dalla ricetta originale può esporre a molte critiche e a interminabili dibattiti. Tranne che in un giorno: il 20 settembre. È la giornata mondiale della paella e Valencia, proprio in quel giorno, invita tutto il mondo a dare il suo contributo – che in spagnolo si dice «poner su grano de arroz», cioè letteralmente mettere il proprio granello di riso – con versioni nuove e fantasiose del piatto. Per il Dia mondial de la paella la Spagna fa ...

