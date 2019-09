Ostia | Sagra della Seppia 2019

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 20 settembre 2019) Roma – Lunedì 23 settembre, alle ore 11:30 presso la Sala del Carroccio in Campidoglio, avrà luogo la conferenza stampa di presentazioneseconda edizionediche si terrà dall’11 al 13 ottobre all’interno del Camping Park Roma Capitol diAntica. Dopo il grande successoprima edizione, che ha registrato oltre 20mila presenze, quest’anno si replica nella stessa location con tante iniziative e novità che arricchiranno ulteriormente l’offerta sia dal punto di vista gastronomico, sia per quel che concerne lo spettacolo e il divertimento. Grande protagonista, ovviamente, sarà lache proprio in autunno popola le acque del litorale romano. Anche quest’anno ci sarà un menù interamente a lei dedicato, con la possibilità di gustarla in diverse varianti. Tra gli obiettivi dell’evento – organizzato ...

CorriereCitta : Ostia, arriva la Sagra della Seppia: programma e info utili - rrtvln : Dopo la sagra de paese , la #ilary vestita da zora de Ostia e gli infiniti problemi audio - non si sente niente -… - venti4ore : Ostia, torna la Sagra della Tellina al Borghetto dei Pescatori -