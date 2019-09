Operaio muore sotto tonnellata zucchero

Undi 36 anni è morto in una distilleria a San Giorgio a Paratico, nel Bresciano, schiacciato da un sacco didel peso di una. L'incidente è avvenuto durante la movimentazione dei sacchi, per ragioni ancora in corso di accertamento. Trasportato all'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, è morto dopo ore di agonia.(Di venerdì 20 settembre 2019)