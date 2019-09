Ocean Viking torna alla carica | a bordo 218 migranti

Altra ondata di sbarchi e Lampedusa "scoppia" Ora arriva l'Ocean Viking : Valentina Raffa In 240 nell'hotspot che potrebbe ospitare 95 migranti. E i tunisini sull'isola protestano La notizia che i porti dell'Italia sono spalancati per accogliere chiunque pare fungere da richiamo. All'alba di ieri a Lampedusa è arrivato un barchino con 28 persone (tunisini, della Costa d'Avorio e del Camerun) avvistato a un miglio dalla costa da un peschereccio che, stando alla denuncia di Alarm Phone, non sarebbe stato ...

