Nuova Zelanda-Sud Africa rugby | Mondiali 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e

(Di venerdì 20 settembre 2019) Domani, sabato 21 settembre, la Coppa del Mondo divedrà già uno dei match più attesi: ad inaugurare le gare della Pool B, quella che comprende anche l’Italia, alle ore 11.45 italiane, sarà il match trae Sud, che molto probabilmente determinerà prima e seconda classificata del raggruppamento al termine della prima fase. Worlde Rai hanno raggiunto l’intesa per la trasmissione in esclusiva della Coppa del Mondo: l’accordo prevede la diretta tv in chiaro su Raidue delle quattro partite della fase a gironi dell’Italia ed un minimo di diciassette incontri sempre in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD, tra i quali quelli di tutta la seconda fase ad eliminazione diretta. Lo streaming, per queste gare, sarà fruibile in maniera gratuita su RaiPlay. Oggi il palinsesto RAI prevede la trasmissione di-Sud, della quale OA Sport vi ...

