Nuova reunion di The L Word | Jennifer Beals e Ilene Chaiken produrranno The Seven

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 20 settembre 2019)rivestono i panni di produttrici. Dopo The L: Generation Q, in arrivo su Showtime l'8 dicembre, le due tornano a collaborare per un nuovo progetto televisivo. Si tratta dell'adattamento di TheHusbands of Evelyn Hugo, romanzo di Taylor Jenkins Reid pubblicato nel 2017 e ancora inedito in Italia. La storia è ambientata nella vecchia Hollywood e racconta la vita di Evelyn Hugo, star del cinema che a 79 anni decide di dare un'ultima intervista alla giovane giornalista Monique Grant. Quest'ultima è una trentacinquenne in difficoltà economiche, profondamente colpita dalla possibilità di svolgere un incarico così importante e decisa a dare una svolta alla propria carriera. La serie seguirà un doppio binario per narrare gli anni di gioventù delle due donne, le difficoltà incontrate sul lavoro, le riflessioni sull'identità, la sessualità e la ...

LadyDeeks : RT @GaiaFromMars: @Josephinebtvs Che belli che sono... vorrei tanto una nuova reunion - GaiaFromMars : @Josephinebtvs Che belli che sono... vorrei tanto una nuova reunion - periodicodaily : Tony Iommi, in una recente conferenza tenutasi in Finlandia, ha affermato di non escludere una nuova reunion dei BL… -