Nuova BMW R 1250 RS | debutto in concessionaria

BMW - La M8 Competition è la Nuova safety car della MotoGP : La nuova safety car della MotoGP è una BMW M8, per giunta nella sua veste più estrema: la versione Competition che porta a 625 cavalli (contro i 600 standard) la potenza massima del V8 M Twin Power Turbo da 4.4 litri nascosto nel cofano. Con la divisa da arbitro della massima serie motociclistica, la sportiva bavarese ha debuttato il week-end scorso sul circuito del Red Bull Ring, in occasione del Gran Premio d'Austria. Roll cage e lampeggianti. ...

BMW Serie 4 - Primi collaudi per la Nuova generazione : La BMW sta sviluppando la futura generazione della Serie 4: dopo aver avvistato la variante Cabrio in differenti circostanze, i nostri fotografi sono riusciti a immortalare per la prima volta due prototipi della coupé, caricati su una bisarca davanti al centro tecnico di Monco di Baviera. Il progetto, come dimostrano le massicce camuffature presenti sulla carrozzeria, si trova attualmente nelle prime fasi di sviluppo, ma lascia comunque spazio ...

BMW svela la Nuova X6 : guida agile e versatile con l’estetica di una coupè [GALLERY] : BMW svela la nuova generazione del modello che ha portato alla ribalta un genere di auto innovativa e altamente distintiva: la Sports Activity Coupé (SAC) La nuova BMW X6 fonde le caratteristiche di guida agili e versatili di uno Sport Activity Vehicle (SAV) con l’estetica di una coupé. La terza generazione della BMW X6 adotta un linguaggio di design pulito ed esclusivo per sottolineare l’aspetto sicuro e imponente. Inoltre, la ...

Nuova BMW Serie 1 - la concorrenza si inchina - o deve affilare le armi [+ Galleria] : Basata sulla piattaforma UKL del MPV Active Tourer, della MINI e dei Crossover X1 e X2, questa terza generazione di Serie 1 è una vera e propria rivoluzione in casa BMW. Uno stile personalissimo, mostra una linea davvero bella, sportiva e al contempo elegante. Abbandona il 6 cilindri (tutti i suoi motori sono trasversali 3 e 4 cilindri) ma ne guadagna in leggerezza, senza perderne in prestazioni. Quanto al nuovo telaio, questo è ancora più ...