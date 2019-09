Nicoletta Romanoff | “Che schifo | mia figlia caduta da scivolo rotto”

Fonte : dilei

(Di venerdì 20 settembre 2019) Anche i ricchi piangono. E qualche volta si arrabbiano. Come è successo a, testimone del degrado pubblico di Roma. Nonostante l’attrice abiti in una zona residenziale della Capitale, ha postato sul suo account Instagram lo stato (pessimo) dei parchi pubblici romani, tra rifiuti e giochi lasciati all’incuria, tanto che la, scrive, si è fatta male cadendo da unoormai rotto. Che!!! Miasi è appena fatta male a causa dellorotto. Siamo a Villa Balestra, cuore dei Parioli, a Roma, dove i giochi sono tutti rotti, ci sono buche per terra, i bambini dovrebbero giocare in un posto così? Così scrive l’attrice che posta diverse storie per mostrare lo stato in cui si trova il parco giochi e la villa. Il parco è lasciato lì, allo stato brado. Il giardino tenuto come se fosse una giungla Villa Balestra è un parco che ...

trimpa48 : RT @ilmessaggeroit: #roma, il degrado di #villa balestra, il giardino dei Parioli. Nicoletta Romanoff: «Mia figlia si è ferita cadendo dall… - simobatt70 : RT @IndignatoDenji: Però la macchinetta mangia plastica la stanno riparando eh! #raggidimettiti #raggirati #Raggi Nicoletta Romanoff: «Mia… - IndignatoDenji : Però la macchinetta mangia plastica la stanno riparando eh! #raggidimettiti #raggirati #Raggi Nicoletta Romanoff: «… -