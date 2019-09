NFL – Patriots | Antonio Brown accusato di stupro | Nike interrompe l’accordo di

NFL 2019-2020 (2a settimana) : dominano Patriots e Chiefs - vittorie importanti per Packers - Rams - Seahawks - Falcons e Cowboys : La seconda settimana della NFL 2019/2020 inizia a dare le prime conferme ma, di pari passo, anche le prime smentite. Nella AFC i New England Patriots umiliano a domicilio i malcapitati Miami Dolphins, mentre i Kansas City Chiefs mettono in scena una prova di forza in casa degli Oakland Raiders. Nella NFC successi di rilievo per i Green Bay Packers contro i Minnesota Vikings, per i Dallas Cowboys in casa dei Washington Redskins e dei Seattle ...

NFL 2019-2020 (2a settimana) : dominano Patriots e Chiefs - vittorie importanti per Packers - Rams - Seahawks - Falcons e Cowboys : La seconda settimana della NFL 2019/2020 inizia a dare le prime conferme ma, di pari passo, anche le prime smentite. Nella AFC i New England Patriots umiliano a domicilio i malcapitati Miami Dolphins, mentre i Kansas City Chiefs mettono in scena una prova di forza in casa degli Oakland Raiders. Nella NFC successi di rilievo per i Green Bay Packers contro i Minnesota Vikings, per i Dallas Cowboys in casa dei Washington Redskins e dei Seattle ...

NFL 2019-2020 (prima settimana) : Patriots - Eagles - Packers e Vikings iniziano con il piede giusto - Dolphins e Browns sommersi : Ha preso il via ufficialmente la 100esima stagione della NFL. L’edizione 2019/2020 del campionato di football americano ha regalato subito grande spettacolo e colpi di scena in un fine settimana che, finalmente, ha riportato le squadre in campo. iniziano con il piede giusto i campioni in carica di New England, mentre non sono mancate le vittorie importanti nelle due Conference e, anche, diverse cadute rovinose. Andiamo a conoscere nel ...

NFL - Brady non molla : rinnovo coi Patriots da 70 milioni : A 42 anni Tom Brady, quarter back dei New England Patriots e leggenda vivente del football americano, ha deciso che non è ancora arrivato il momento di smettere di giocare, Così, complice l’offerta di rinnovo del suo attuale team, ha firmato un prolungamento di contratto per altri due anni, fino al 2021. Lo fanno sapere […] L'articolo NFL, Brady non molla: rinnovo coi Patriots da 70 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

NFL 2019 - Tom Brady infinito! Rinnova per altre due stagioni con i New England Patriots : Tom Brady non è ancora sazio di vittorie. L’immenso quarterback dei New England Patriots, nonostante i 42 anni appena compiuti (il 3 agosto) ed i sei titoli vinti con la franchigia del Massachusetts, non ha la minima intenzione di appendere il casco al chiodo, anzi. Secondo quanto riportato da ESPN, infatti, il nativo di San Mateo, California, ha prolungato per altri due anni il suo contratto con il team di Boston. Una notizia che ha del ...