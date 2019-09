Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2019) Roma, 20 set. (AdnKronos) –temi al centro delNautico di. Confindustriae Assomarinas tornano all’appuntamento con la sesta edizione della Conferenza Nazionale sulCostiero e Marittimo, per analizzare l’andamento del mercato dei servizi portuali turistici e per presentare al nuovo governo i temi ancora aperti e cruciali per l’intero comparto. Per Piero Formenti, vicepresidente Ucina Confindustria, “ilnautico non è solo fondamentale per le economie costiere ma anche per i nostri cantieri. Dobbiamo continuare a confrontarci con l’obiettivo di avvicinare le clientele di tutto il mondo perché arrivino e siano accolti, possano godere dei nostri territori, della nostra cultura, delle nostre eccellenze”.“Abbiamo scelto, la città della– ha dichiarato la ...

TV7Benevento : Nautica, turismo e ambiente al Salone di Genova... - PressMareItalia : Le richieste al nuovo Governo dalla VI Conferenza nazionale sul turismo costiero #ucina #confindustria #nautica… - giuliog : RT @SaloneNautico: Convegni e seminari #Day2, al #SaloneNauticoGenova. 11:00 6ª Conferenza sul Turismo Costiero a cura di Federturismo Con… -