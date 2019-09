Nautica | nel 2018 fatturato +10 | 3%

Chi era Fabio Buzzi - il pilota e campione di motoNautica morto nell’incidente a Venezia : Fabio Buzzi, classe 1943 e leggenda di motoscafo, è una delle tre vittime dell'incidente verificatosi nel lido di Venezia: stava tentando di battere il primato di velocità off-shore da Montecarlo e Venezia, una navigazione ininterrotta di 22 ore, con una sola sosta per il rifornimento a Roccella Jonica, quando lo scafo offshore su cui si trovava si è schiantato contro la diga di San Nicoletto.Continua a leggere

Previsioni Meteo AeroNautica Militare : sole e temperature in aumento nel weekend - i dettagli fino al 16 settembre : L’Aeronautica Militare ha pubblicato le Previsioni Meteo sull’Italia per i prossimi giorni. Di seguito tutti i dettagli da oggi, 10 settembre, fino a lunedì 16 settembre 2019. Le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per oggi Oggi al Nord nella notte da nuvoloso a molto nuvoloso su Valle d’Aosta e Piemonte centro-settentrionale con precipitazioni sparse, localmente anche a carattere temporalesco; al mattino ...

Sicilia - sub disperso a Isola delle Femmine : anche un elicottero dell’AeroNautica Militare impegnato nelle ricerche [VIDEO] : Un elicottero HH139A dell’82° Centro SAR (Ricerca e Soccorso) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare è decollato da pochi minuti dall’aeroporto di Trapani per effettuare le ricerche del sub ancora disperso a largo di Isola delle Femmine, in provincia di Palermo. L’equipaggio in prontezza d’allarme H24 ha ricevuto l’ordine di missione dalla Sala Operativa del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aeree di Poggio ...

Temporali anche forti nelle prossime ore al Nord - ecco l'avviso dell'AeroNautica Militare : Un campo di alta pressione ricopre la penisola, lasciando però spazio a deboli infiltrazioni in quota di aria più fresca di matrice atlantica sulle zone più settentrionali della...

Turista in difficoltà nella Riserva dello Zingaro : intervento dell’AeroNautica Militare [FOTO e VIDEO] : Ancora una missione di soccorso per gli equipaggi del soccorso aereo dell’Aeronautica Militare, nei confronti di un trentaduenne di Barletta (BAT) impossibilitato a deambulare a causa di continui mancamenti dovuti dal forte caldo. Ad intervenire ieri un elicottero HH-139A dell’82° Centro Combat C.S.A.R. (Combat Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) della base aerea di Trapani Birgi, uno dei centri ricerca e soccorso ...

Meteo Agosto - le Previsioni dell’AeroNautica Militare : pioggia e calo temperature nelle ultime settimane del mese : Dopo un FerrAgosto con temperature inferiori alla media del periodo un po’ su tutta Italia, cosa ci riserverà il Meteo nelle settimane dell’ultimo mese dell’estate? Ecco le Previsioni del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare dal 19 Agosto al 15 settembre. 19 – 25 Agosto 2019 La prima settimana si apre all’ insegna di una moderata curvatura ciclonica nel regime del geopotenziale al Nord, che però tende a normalizzarsi al ...

Ferragosto - giovane disperso in mare in Sicilia : elicottero dell’AeroNautica impegnato nelle ricerche [VIDEO] : Ferragosto è un giorno come un altro per chi salva vite umane. Un elicottero e gli equipaggi dell’82 centro ricerca e soccorso dell’Aeronautica Militare di Trapani Birgi sono impegnati da questa notte, insieme a mezzi della guardia costiera e della guardia di finanza, per le ricerche di un giovane tunisino scomparso in mare in zona di Torretta Granitola, località nel comune di Campobello di Mazara (TP). La chiamata alla sala ...