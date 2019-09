Nascono 77 tartarughe marine in provincia di Taranto | il nido era stato traslocato dagli

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2019) Ancora una nidificazione andata a buon fine di unoperatori WWF di Policoro. Ieri sera le uova si sono schiuse e sono nate 77 piccolea Trullo di Mare, indi. Ileradeposto la notte del 20 luglio ma era ad appena 12 metri dal mare, dunque ad alto rischio. Se gli esperti del CentroWWF di Policoro non fossero intervenuti subito, ilsarebbe andato perso poche ore dopo a causa di una tempesta marina. Si tratta del quartodeposto questa estate indi, individuato grazie alla preziosa segnalazione di un turista in piena notte. Su 81 uova deposte, 77 sono andate a buon fine: 95% di successo per unè un risultato davvero notevole del quale andare orgogliosi. La storia. Lo scorso 20 luglio il biologo marino Gianluca Cirelli del WWF, assieme al sindaco ...

