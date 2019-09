Musica metal per tutta la notte nel nuovo stadio di Budapest a causa di un guasto tecnico

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 20 settembre 2019) “Germania, il mio cuore è in fiamme. Non voglio mai lasciarti ”. I residenti che abitano vicino al, a, oramai non ne possono più di sentire questo ritornello. Perladi unal “Pusáks Arena” la canzone “Deutschland” dei Rammstein, un gruppole industrialtedesco, è risuonata in continuazione. Dalla sera alle 7,30 del mattino. L’incidente è accaduto nellatra il 16 e il 17 settembre. Ed è dipeso, secondo quando riferisce Euronews, da unall’impianto audio. Impianto che era stato appena collaudato visto che la struttura doveva essere inaugurata il prossimo 15 novembre (con il match tra Ungheria e Uruguay). Può ospitare 67.000 persone. I proprietari dello ...

