Musica – Emma Marrone | l’annuncio che spaventa i fan | “mi fermo per problemi di salute”

Fonte : sportfair

(Di venerdì 20 settembre 2019), il cancro è tornato? La cantante pugliese costretta a fermarsi per motivi di salute I fan diin allarme! La cantante pugliese, che da poco è tornata in radio con “Io sono bella”, scritta per lei da Vasco Rossi e che nei gironi scorsi è stata alla Milano Fashion Week, ha fatto oggi sui suoi profili social un annuncio spaventoso. “La vita è tutto ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani“, ha esordito aiutandosi con una celebre frase di John Lennon. Gian Mattia D’Alberto/LaPresse “Succede. Succede e basta. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato. Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute. Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili. Per questo motivo non sarò presente a Malta per il concerto di ...

Agenzia_Ansa : L'annuncio di @MarroneEmma : 'Mi fermo per motivi di salute'. Sui social: 'Ve lo dico personalmente per non creare… - repubblica : Emma Marrone: 'Mi devo fermare per problemi di salute' [news aggiornata alle 10:44] - LaStampa : La cantante annuncia su Instagram che dovrà prendersi del tempo per risolvere un problema di salute: «Tornerò più f… -