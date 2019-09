Mr Big sarà di nuovo papà a 64 anni

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 20 settembre 2019) CON LE AMICHE GIUSTE SI SOPRAVVIVE MEGLIO AGLI UOMINI SBAGLIATIIL SENSO DELLO SHOPPING E SE CI FOSSE DI MEGLIO?CHE DELUSIONE CERTI APPUNTAMENTIDONNA NON SEMPRE È SINONIMO DI MAMMACERTI UOMINI NON PUOI DIMENTICARLIIL PRINCIPE AZZURRO NON ESISTEA VOLTE NON SERVE UN FIDANZATO: BASTA UN AMANTESOFFRIRE PER AMOREIL PRIMO AMORE È QUELLO PER SE STESSEGrandi novità per Mr. Big. Chris Noth, che per sei stagioni e due film ha interpretato l’uomo più sfuggente di sempre, sta per allargare la famiglia. La moglie, Tara Wilson, aspetta il secondo figlio. L’ha annunciato l’attore, diventato celebre nei pdel grande amore di Carrie in Sex and The City, via Instagram: «Orion diventerà un fratello, è meglio che mi rimetta in forma», ha scritto la star 64enne, alludendo al primogenito. E la prima a commentare lo scatto con pancione di Tara è stata Sarah Jessica Parker, segno che nella ...

Alessio_19_75 : Il derby sarà trasmesso in oltre 300 paesi hanno appena detto per radio.. potere delle 'milanesi' che muovono audie… - PaolaDiCaro : @fdr985__ @13RomamoR @JantasOO Lo stadio, se mai arriverà, sarà tra 2-3 anni. Lo so che mi odiate per questo, ma è… - mamamiatdl : Sabato 21 settembre! Big Opening PARTY Mama@Pappafico - Marina di Pisa Un evento stellare... tempesta di stelle e… -