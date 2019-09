MotoGp – Zarco appiedato | la verità di KTM | “abbiamo pensato solo al suo bene”

Fonte : sportfair

(Di venerdì 20 settembre 2019)scaricato dalla KTM: ladel team sulla decisione di anticipare i saluti con il pilota francese La KTM, pochi giorni fa, ha deciso di scaricare Johann, dopo la sua decisione di rinunciare al contratto per il 2020. Il team austriaco ha deciso di sostituire il pilota francese, per il resto della stagione 2019, con Mika Kallio, lasciandocon un po’ di amaro in bocca. Il francese ha infatti ammesso che non portare a termine la stagione è un grande dolore per lui, ma che continuerà a lavorare sodo per farsi trovare in splendida forma l’anno prossimo, qualsiasi sarà il suo futuro. Dopo le affermazioni di, Mike Leitner, team manager di KTM, ha voluto spiegare le motivazioni che hanno spinto il team ad interrompere il rapporto di lavoro col pilota francese: “fin dal primo test a Valencia, Johann ha avuto problemi a sentirsi a proprio agio ...

MotoriNews24 : MotoGP, Zarco scioccato dopo l’addio a KTM: «Non me l’aspettavo, volevo finire la stagione» - Pietro12038340 : @SkySportMotoGP @antonioboselli @JohannZarco1 @MotoGP Ma se Lorenzo abdica, Zarco sulla Honda non sarebbe in difficoltà come sulla Ktm? - 21_pellegrino : RT @SkySportMotoGP: ?? I retroscena sulla separazione tra @KTM_Racing e @JohannZarco1 ? -