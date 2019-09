MotoGp | Valentino Rossi finalmente felice della sua Yamaha | le parole del Dottore fanno

VIDEO MotoGp - GP Aragon 2019 : highlights e azioni salienti delle libere. Yamaha e Valentino Rossi in grande ascesa : Le Yamaha si sono risvegliate nelle prove libere 2 del GP di Aragon 2019, tappa del Mondiale MotoGP 2019. Incredibile tripletta della scuderia di Iwata che ha stupito tutti sul complesso tracciato di Aragon e ha risposto a Marc Marquez che aveva letteralmente dominato la sessione mattutina infliggendo due secondi di distacco a tutti gli avversari. Maverick Vinales ha timbrato il miglior tempo in 1:48.014 montando la gomma media ...

VIDEO MotoGp - GP Aragon 2019 : highlights e sintesi prove libere. Yamaha e Valentino Rossi redivivi : Le Yamaha si sono risvegliate nelle prove libere 2 del GP di Aragon 2019, tappa del Mondiale MotoGP 2019. Incredibile tripletta della scuderia di Iwata che ha stupito tutti sul complesso tracciato di Aragon e ha risposto a Marc Marquez che aveva letteralmente dominato la sessione mattutina infliggendo due secondi di distacco a tutti gli avversari. Maverick Vinales ha timbrato il miglior tempo in 1:48.014 montando la gomma media ...

MotoGp - GP Aragon : risultato prove libere 2. Tripletta Yamaha - Vinales primo davanti a un super Valentino Rossi! Dovizioso 8° : Le Yamaha si sono risvegliate nelle prove libere 2 del GP di Aragon 2019, tappa del Mondiale MotoGP 2019. Incredibile Tripletta della scuderia di Iwata che ha stupito tutti sul complesso tracciato di Aragon e ha risposto a Marc Marquez che aveva letteralmente dominato la sessione mattutina infliggendo due secondi di distacco a tutti gli avversari. Maverick Vinales ha timbrato il miglior tempo in 1:48.014 montando la gomma media ...

MotoGp - GP Aragon 2019 : risultato prove libere 1. Marquez dominatore - rifila 2” a tutti! Dovizioso 4° - Valentino Rossi 17° : Con quanti secondi di vantaggio vincerà Marc Marquez? Il GP di Aragon sembra avere già un padrone incontrastato anche se siamo soltanto a venerdì mattina e si sono disputate esclusivamente le prove libere 1. Il Campione del Mondo ha stampato un perentorio 1:46.869 comportandosi da vero fenomeno per tutto il turno: prima ha provato la combinazione di pneumatici media-hard, poi nel finale ha montato la soft al posteriore e si è superato ancora una ...

MotoGp – Terminate le FP1 ad Aragon : Marquez show - Valentino Rossi lontano [TEMPI] : Marquez è un lampo nella sua Aragon: lo spagnolo fa mangiare la polvere ai rivali nelle Fp1 del suo Gp di casa Nemmeno il tempo di ricaricare totalmente le energie dopo le fatiche del Gp di San Marino, che i piloti della MotoGp si ritrovano già in pista, in terra spagnola per la prima giornata di prove libere del Gp di Aragon. Questa mattina, al termine delle Fp1 sul circuito Motorland, il più veloce è stato Marc Marquez con un crono super ...

MotoGp – Valentino Rossi e quei complimenti sinceri : “Marquez all’apice della carriera? Vi svelo una cosa…” : Nonostante i battibecchi degli ultimi giorni, Valentino Rossi ha speso delle belle parole nei confronti di Marc Marquez: lo spagnolo è giovane e può ancora migliorare Il weekend di Misano ha riacceso il fuoco della rivalità fra Marc Marquez e Valentino Rossi. Un contatto, rischiato durante le qualifiche, ha generato un battibecco a distanza fra i due, per il quale lo spagnolo ha spiegato, con un po’ di veleno, di aver ottenuto ...

LIVE MotoGp - GP Aragon 2019 in DIRETTA : prove libere 1 - Valentino Rossi vuole invertire la rotta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del GP Aragon (20 settembre) – La presentazione del GP Aragon – Le 5 risposte del GP Aragon Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Aragon, 14° round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato iberico si andranno a definire gli assetti in vista delle qualifiche e della gara per arrivare pronti e con meno incertezze possibili. Dopo il ...

Valentino Rossi MotoGp - GP Aragon 2019 : “Sarà un banco di prova importante per me e la Yamaha” : Valentino Rossi si prepara con grande attenzione al GP d’Aragon, quattordicesima prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato spagnolo il “Dottore” ha sempre fatto fatica a trovare la chimica giusta su questo layout e lo “0” alla voce vittorie lo testimonia. Valentino comunque, reduce dal quarto posto di Misano, ha riscontrato dei miglioramenti in sella alla Yamaha e questo appuntamento sarà sicuramente ...

MotoGp – Dalla tribuna un VIDEO spettacolare : il clamoroso salvataggio di Valentino Rossi al Gp di Misano : salvataggio alla… Marquez per Valentino Rossi al Gp di San Marino: il VIDEO diventa virale sul web Inizia oggi un nuovo appassionante weekend di motori: Formula 1 e MotoGp si divederanno lo scenario per quattro giorni di fuoco, a partire dalle conferenze stampa di oggi. In attesa di vedere nuovamente i piloti in pista, sui social circolano le immagini di un clamoroso salvataggio avvenuto domenica in pista a Misano. Non tutti, ...

MotoGp - Michele Pirro non ha dubbi : “Marquez è più forte di Rossi - quando Valentino dominava…” : Il collaudatore della Ducati ha fatto un paragone tra lo spagnolo e il pesarese, ammettendo la superiorità del campione del mondo in carica Week-end complicato per Michele Pirro a Misano, il pilota della Ducati non è riuscito a sfruttare al meglio la wild-card concessagli, scivolando a pochi giri dalla fine quando navigava a ridosso della top ten. Lapresse Interrogato ai microfoni di Radio Sportiva sulla sua prestazione, il collaudatore ...

MotoGp – Non solo Francesca Sofia Novello : a Misano una bionda atomica per Valentino Rossi [GALLERY] : Marta Di Matteo: una bionda atomica per Valentino Rossi, ecco l’ombrellina del Dottore al Gp di Misano Tantissime, le bellezze esplosive che hanno intrattenuto il pubblico di Misano nel weekend del Gp di San Marino. Ombrelline, paddock girl, Monster girl e… nonne per una griglia di partenza da favola. Valentino Rossi non poteva non portare con sè la sua dolce metà, Francesca Sofia Novello, ma in griglia è stato affiancata da ...

MotoGp - Marc Marquez e la guerra psicologica con Valentino Rossi. L’unica battaglia impossibile da vincere : Il rabbioso trionfo di Misano, arrivato dopo oltre un mese di astinenza e due brutte sconfitte che bruciavano, è valso a Marc Marquez un vantaggio di 93 punti nella classifica del Mondiale MotoGP 2019; l’ottavo titolo iridato è ormai quasi una formalità e per il Cannibale spagnolo non resta che concentrarsi sulle piccole cose per trovare e sfruttare le motivazioni necessarie. Il cammino in questo 2019 è stato abbastanza lineare, solamente ...

MotoGp – Valentino Rossi innamorato del suo pubblico di Misano : il post di ringraziamento è speciale [FOTO] : Valentino Rossi ringrazia tutto il suo pubblico di Misano: le parole del Dottore sui social sono speciali E’ andato in scena domenica il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: davanti al pubblico italiano ha trionfato un eccezionale Marc Marquez, che si è riscattato dalle due ultime sconfitte consecutive all’ultima curva.Quarto posto invece per Valentino Rossi, che dopo i test di Misano sperava di poter regalare una gioia ...

MotoGp - i precedenti di Valentino Rossi ad Aragon. Pista ostica per il Dottore - 3 podi senza vittorie : Secondo fine settimana consecutivo in Pista alle porte per il Motomondiale, che si trasferisce ad Alcañiz per il Gran Premio d’Aragon 2019 nell’ultimo appuntamento della lunga estate europea prima della trasferta asiatica di fine stagione. Il tracciato del MotorLand è entrato a far parte del calendario del Mondiale nel 2010 perciò quella di quest’anno sarà la decima edizione del GP d’Aragon valevole per il massimo ...