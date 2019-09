MotoGp – Terminate le FP1 ad Aragon | Marquez show | Valentino Rossi lontano TEMPI

MotoGp – Terminate le Fp4 del Gp di San Marino : Marquez primo con caduta a Misano [TEMPI] : Marc Marquez davanti alle Yamaha nell’ultima sessione di prove libere del Gp di San Marino: lo spagnolo si lascia alle spalle un tris di Yamaha Marc Marquez davanti alle Yamaha nelle Fp4 del Gp di San Marino: nonostante una caduta sul finale, lo spagnolo della Honda è riuscito a piazzarsi in vetta alla classifica dei tempi, lasciandosi alle spalle Vinales, Quartarro e Morbidelli. Un poì più indietro rispetto alle altre Yamaha invece ...

MotoGp – Terminate le Fp3 del Gp di San Marino : doppietta Yamaha a Misano - Quartararo in vetta [TEMPI] : E’ Fabio Quartararo il pilota più veloce della terza sessione di prove libere del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: doppietta Yamaha a Misano I piloti della MotoGp sono tornati in pista questa mattina a Misano per la terza sessione di prove libere del Gp di San Marino. Dopo aver scoperto il nuovo casco speciale di Valentino Rossi per il suo appuntamento di casa, i campioni sono scesi in pista per continuare a lavorare sodo ...

MotoGp – Terminate le Fp2 del Gp di San Marino : Yamaha super a Misano - Vinales precede Quartararo [TEMPI] : Doppietta Yamaha nelle Fp2 del Gp di San Marino: Vinales davanti a Quartararo nel pomeriggio di Misano E’ terminata la prima giornata in pista a Misano: i piloti della MotoGp hanno appena disputato la seconda sessione di prove libere del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Ottima sessione per le Yamaha: se nelle Fp1 Fabio Quartararo si è piazzato in vetta alla classifica dei tempi, questa volta è Vinales a segnare il tempo ...

MotoGp – Terminate le Fp1 del Gp di San Marino : Quartararo super a Misano - Pirro miglior italiano [TEMPI] : Quartararo davanti a tutti nelle prime libere del Gp di San Marino: a Misano comanda il francese del team Petronas E’ ufficialmente iniziato il weekend di gara del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: dopo la conferenza stampa di ieri i piloti sono finalmente scesi in pista per la prima sessione di prove libere. Al termine delle Fp1 è Fabio Quartararo a piazzarsi in vetta alla classifica dei tempi, col crono di 1.33. 153. Il ...

MotoGp – Terminate le Fp4 del Gp della Gran Bretagna : Marquez precede tre Yamaha a Silverstone [TEMPI] : Marc Marquez davanti a tre Yamaha nelle Fp4 del Gp della Gran Bretagna: i tempi delle ultime prove libere di Silverstone E’ tutto pronto per le qualifiche del Gp della Gran Bretagna di MotoGp: prima di vedere i piloti impegnati in Q1 e Q2, i campioni delle due ruote sono scesi in pista per la quarta ed ultima sessione di prove libere, al termine della quale è stato Marc Marquez, col crono di 1.59.327, a piazzarsi davanti a ...

MotoGp – Terminate le FP3 a Silverstone : Quartararo beffa Valentino Rossi - le Yamaha fanno paura a Marquez [TEMPI] : Il pilota del Sic Petronas chiude davanti a tutti anche la terza sessione di libere, beffando Valentino Rossi di un decimo: Dovizioso fuori dalla Q2 Fabio Quartararo fin qui è l’autentico dominatore del week-end di Silverstone, il pilota del SIC Petronas piazza il miglior tempo anche nella terza sessione di prove libere, fermando il crono sull’1:58.547. AFP/LaPresse Il francese beffa proprio nel finale Valentino Rossi che, per ...

MotoGp – Terminate le FP2 a Silverstone : nuovo record della pista per Marquez - cancellato il miglior crono di Valentino Rossi [TEMPI] : Lo spagnolo della Honda chiude davanti a tutti la seconda sessione di prove libere sul circuito di Silverstone, Rossi 17° dopo la cancellazione del suo miglior crono Marc Marquez chiude alla grande la prima giornata di prove libere del Gp di Silverstone, lo spagnolo della Honda si piazza in prima posizione al termine della seconda sessione facendo segnare il nuovo record della pista. AFP/LaPresse Il campione del mondo ferma il crono ...

MotoGp – Terminate le Fp1 del Gp della Gran Bretagna : Quartararo super a Silverstone - bene le Yamaha [TEMPI] : Quartararo davanti a tutti nelle prime prove libere del Gp della Gran Bretagna: il francese della Petronas super a Silverstone Si torna finalmente a fare sul serio: dopo una settimana di stop a seguito dello spettacolo del Gp d’Austria, i piloti sono tornati in sella alle loro moto per le prime prove libere del Gp della Gran Bretagna. Sul nuovo circuito asfaltato di Silverstone, dove dovrebbero essere state coperte le buche che lo ...

MotoGp – Terminate le FP4 in Austria : Vinales beffa Dovizioso nel finale - Valentino Rossi nelle retrovie [TEMPI] : Il pilota spagnolo della Yamaha domina la quarta e ultima sessione di prove libere del Gp d’Austria, precedendo Dovizioso e Marc Marquez Maverick Viñales si prepara come meglio non potrebbe alle qualifiche del Gp d’Austria, lo spagnolo infatti comanda la quarta e ultima sessione di prove libere, chiudendo di pochissimo davanti ad Andrea Dovizioso. AFP/LaPresse Il pilota della Yamaha ferma il crono sull’1:23.983, tenendo ...

MotoGp – Terminate le FP1 in Austria : Dovizioso fa subito la voce grossa - Valentino Rossi nella top-5 [TEMPI] : Il pilota della Ducati chiude davanti a tutti la prima sessione di libere in Austria, dietro di lui Marquez e Viñales. Quinta posizione per Valentino Rossi, preceduto da Jack Miller Andrea Dovizioso comincia alla grande il fine settimana di Spielberg, chiudendo davanti a tutti la prima sessione di prove libere del Gp d’Austria. AFP/LaPresse Con un giro pressoché perfetto, il pilota della Ducati si prende la testa della classifica, ...

MotoGp – Terminate le Fp4 del Gp della Repubblica Ceca : Marquez super sul bagnato a Brno [TEMPI] : Marc Marquez davanti a tutti nelle Fp4 del Gp della Repubblica Ceca: bene le Ducati nel pomeriggio a Brno E’ tutto pronto a Brno per le qualifiche del Gp della Repubblica Ceca. In attesa della Q1 i piloti sono scesi in pista per la quarta e ultima sessione di prove libere, al termine della quale è stato Marc Marquez a stabilire il miglior tempo, sul bagnato, seguito da Vinales e Dovizioso. Quarto tempo per Petrucci, che si è lasciato ...

MotoGp – Terminate le FP3 a Brno : Marquez fa il vuoto dietro di sè - Valentino Rossi nella top-5 [TEMPI] : Lo spagnolo chiude davanti a tutti la terza sessione di prove libere a Brno, dietro di lui il connazionale Viñales e il sorprendente Guintoli Marc Marquez chiude davanti a tutti la terza sessione di prove libere del Gp di Brno, il pilota spagnolo non sembra soffrire la pista bagnata firmando il miglior tempo in 2:04.279. Secondo tempo per Maverick Viñales, costretto a fermarsi a mezzo secondo dal campione del mondo, autentico dominatore ...

MotoGp – Terminate le Fp2 : Quartararo è il più veloce nel pomeriggio di Brno - rottura del motore per Rossi [TEMPI] : Quartararo davanti a tutti nelle Fp2 del Gp della Repubblica Ceca: i tempi delle seconde libere sul circuito di Brno E’ terminata la prima giornata di prove libere del Gp della Repubblica Ceca. I piloti sono scesi nuovamente in pista nel pomeriggio a Brno per le Fp2 dell’appuntamento ceco, al termine delle quali è stato Quartararo a segnare il tempo più veloce, lasciandosi alle spalle Marquez e Miller. Quarto tempo per ...

MotoGp – Terminate le Fp1 a Brno : Dovizioso davanti a tutti - Rossi chiude la top ten : Dovizioso davanti a tutti nella prima sessione di libere del Gp della Repubblica Ceca: i tempi delle Fp1 a Brno Piloti in pista a Brno per la prima sessione di prove libere del Gp della Repubblica Ceca. Dopo la tragica notizia della scomparsa di Luca Semprini, addetto stampa Ducati, è proprio un ducatista il più veloce della prima sessione di prove libere sulla pista di Brno. Dovizioso precede Marquez e Vinales, fermando il cronometro ...