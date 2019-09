MotoGp – Petrucci e il problema con le gomme | “se domani piove con le soft sarà un

MotoGp – Petrucci non ha dubbi in vista del Gp di Aragon : “in Spagna per cambiare trend” : La MotoGp torna subito protagonista in pista, ad Aragon: le sensazioni di Danilo Petrucci alla vigilia del nuovo appuntamento della stagione 2019 Dopo soli tre giorni dalla gara di domenica scorsa sul Misano World Circuit, i team del motomondiale sono già arrivati in Spagna per un nuovo appuntamento, il quattordicesimo della stagione e il terzo nella penisola iberica: il GP d’Aragona, che si corre come sempre sul Circuito Motorland, ...

VIDEO Danilo Petrucci - MotoGp : “Siamo più in difficoltà del solito - non abbiamo il passo dei primi” : Il weekend del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2019 è cominciato in salita per la Ducati e per Danilo Petrucci, relegato in nona posizione al termine della prima giornata di prove libere. Il ternano è stato il migliore dei piloti Ducati nella classifica combinata ma il distacco accumulato rispetto alle posizioni di vertice è davvero molto ampio. Di seguito il VIDEO dell’intervista rilasciata da Danilo Petrucci ai ...

MotoGp – Petrucci ammette le difficoltà della Ducati : “gli altri vanno forte - per noi pista complicata ma non mollo” : Danilo Petrucci parla apertamente delle difficoltà della Ducati sulla pista di Misano: il pilota italiano sottolinea i problemi a far lavorare le gomme e il distacco dai top driver Ducati in difficoltà sulla pista di Misano. Il tracciato del Gp italiano presenta meno grip rispetto alle passate edizioni e la Rossa di Borgo Panigale sembra soffrirne maggiormente rispetto alle altre moto. Lo spiega Danilo Petrucci dopo le FP2 concluse al 7° ...

MotoGp – Petrucci pronto a combattere a Misano : “ai test ho visto forti Yamaha e Marquez - ma…” : Danilo Petrucci pronto per la gara di San Marino e della Riviera di Rimini: le parole del ternano della Ducati alla vigilia dell’appuntamento sul circuito di Misano Domenica si corre il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: i piloti della MotoGp sono pronti per tornare in pista e, soprattutto, per farlo davanti al pubblico italiano, sul circuito di Misano. La Yamaha punta a far bene, così come anche Marc Marquez, a caccia del ...

MotoGp – Test Misano - Petrucci soddisfatto : ” abbiamo capito tante cose in ottica gara” : Danilo Petrucci torna a casa soddisfatto dalla due giornate di Test di Misano: le parole del ternano della Ducati Si è conclusa oggi pomeriggio la seconda ed ultima giornata di Test MotoGp sul Misano World Circuit, che ha visto impegnati tutti i piloti della top class in preparazione del GP di San Marino e della Riviera di Rimini di metà settembre. Seconda posizione finale per Danilo Petrucci, che nei due giorni si è concentrato su prove ...

MotoGp – Terminati i test a Misano : Quartararo comanda il Day-2 davanti a Petrucci - Rossi chiude 4° [TEMPI] : Il pilota del SIC Petronas piazza il miglior tempo nella seconda giornata di test a Misano, precedendo Danilo Petrucci e Morbidelli Fabio Quartararo chiude davanti a tutti la seconda giornata di test a Misano, sfiorando clamorosamente il record della pista di Jorge Lorenzo. AFP/LaPresse Il francese del team SIC Petronas ferma il crono sull’1:31.639, fermandosi a dieci millesimi fatto segnare dal maiorchino nel 2018 in sella alla ...

MotoGp - Petrucci condizionato dall’incidente tra Dovizioso e Quartararo : “sono rimasto all’esterno e…” : Il ternano ha parlato al sito ufficiale della Ducati dopo il Gp di Silverstone, chiuso al settimo posto dietro Crutchlow Settima posizione per Danilo Petrucci nel Gp di Silverstone, un risultato non proprio esaltante per il ternano, protagonista di una gara incolore sul circuito inglese. AFP/LaPresse A condizionare la prestazione di Petrux ci si è messo l’incidente tra Dovizioso e Quartararo, episodio che ha costretto il pilota della ...

MotoGp - Petrucci contento ma non troppo : “gli altri hanno fatto tempi pazzeschi - dobbiamo farli anche noi” : Il ternano ha sottolineato di avere avuto buone sensazioni in moto, confermando però come bisogna compiere ulteriori step per stare al passo con i migliori Giornata tutto sommato positiva per Danilo Petrucci a Silverstone, il pilota della Ducati ha avuto buone sensazioni in sella alla propria Desmosedici, nonostante non abbia provato la gomma morbida per compiere il time-attack. AFP/LaPresse Il feeling c’è ma qualcosa va ancora ...

MotoGp – Petrucci ironico a Silverstone : “un’altra tripletta italiana? Si - ma…” : Danilo Petrucci sogna un’altra tripletta tutta italiana a Silverstone: le parole del ternano della Ducati in Gran Bretagna Si corre domenica il Gp della Gran Bretagna di MotoGp: dopo la cancellazione dello scorso anno per maltempo, tutti i piloti sperano nel bel tempo e non vedono l’ora di poter gareggiare su una pista che piace molto a tutti i campioni delle due ruote. AFP/LaPresse Motivato e pronto a far bene in sella alla ...

MotoGp - Danilo Petrucci in cerca di riscatto : “vengo da due gare pessime - devo meritarmi il 3° posto” : Il pilota ternano ha intenzione di cancellare le ultime due cattive prestazioni, provando a riscattarsi nel Gp di Silverstone Le ultime due gare non sono state certamente positive per Danilo Petrucci, che arriva adesso a Silverstone con l’obiettivo di riscattarsi e dimostrare il proprio valore. Costanza Benvenuti – LaPresse Il circuito inglese piace eccome al ternano, come sottolineato da lui stesso al sito ufficiale Ducati: ...

MotoGp – Gp d’Austria complicato per Petrucci - Danilo amette : “sono rimasto imbottigliato e ho dovuto rimontare” : Danilo Petrucci in difficoltà al Gp d’Austria: le parole del ternano della Ducati dopo la gara al Red Bull Ring Se nella parte dei box di Andrea Dovizioso si festeggia per la splendida vittoria al Gp d’Austria, non si può fare altrettanto nella metà di Danilo Petrucci, che dopo una gara difficile, partito dalla quarta fila, ha concluso con un nono posto. Alessandro La Rocca/LaPresse “È stata una gara complicata: purtroppo alla ...

MotoGp - Pagelle GP Austria 2019 : Dovizioso vince “alla Marquez” - Quartararo solido - Rossi fa il massimo - male Vinales e Petrucci : Un Gran Premio, quello di Austria 2019 della MotoGP, che rimarrà nella memoria di tutti davvero a lungo. Il duello tra Andrea Dovizioso e Marc Marquez ha regalato emozioni a non finire, letteralmente fino all’ultima curva. La gara del Red Bull Ring ha messo in mostra diversi piloti ad un ottimo livello, mentre alcuni hanno marcato visita. Andiamo, quindi, a consegnare le Pagelle del Gran Premio di Austria 2019 per capire chi è stato il ...

VIDEO Danilo Petrucci MotoGp - GP Austria 2019 : “Partirò motivato per riscattarmi dopo la caduta di oggi” : Non sono state qualifiche da incorniciare per Danilo Petrucci quelle del GP d’Austria, undicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Spielberg il centauro umbro ha concluso in dodicesima posizione, pagando a caro prezzo le conseguenze di una caduta che gli ha precluso la possibilità di lottare per le prime posizioni. Per questo, è atteso a una corsa in rimonta domani, dove soprattutto i primi giri saranno importanti. Di ...

MotoGp - Valentino Rossi preoccupato : la vicinanza di Petrucci sulla griglia inquieta il Dottore : Il pilota della Yamaha non è contento del risultato ottenuto nelle qualifiche in Austria, ma non ha intenzione di tirarsi fuori dalla lotta per il podio Decima posizione per Valentino Rossi sulla griglia di partenza del Gp d’Austria, un piazzamento non proprio esaltante per il Dottore soprattutto considerando la gara di domani. AFP/LaPresse Il pilota della Yamaha teme soprattutto la velocità di Petrucci e Pol Espargaro, che ...