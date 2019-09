MotoGP | GP Aragon 2019 | programma | orari e tv delle qualifiche 21 settembre

MotoGP – Terminate le Fp2 ad Aragon : favolosa tripletta Yamaha - caduta per Marquez [TEMPI] : Vinales guida una fantastica tripletta Yamaha nelle Fp2 del Gp di Aragon: i tempi della seconda sessione di prove libere dell’appuntamento spagnolo Sorride la Yamaha nelle Fp2 del Gp di Aragon 2019: se al mattino Marquez si era piazzato davanti a Maverick Vinales, rifilandogli più di un secondo, nel pomeriggio è proprio lo spagnolo del team di Iwata, col crono di 1.48.014 a segnare il miglior tempo. Vinales si è lasciato alle spalle ...

MotoGP - GP Aragon 2019 : risultati e classifica FP2. Tre Yamaha davanti a Marquez - fatica ancora Dovizioso : Grande conferma della Yamaha nella seconda sessione di prove libere del GP di Aragon 2019 di MotoGP. Dopo l’ottimo weekend di Misano il team giapponese ha messo tre piloti davanti a Marc Marquez, assoluto dominatore della mattina. Il miglior tempo è stato fatto registrare da Maverick Viñales in , davanti a Valentino Rossi a 57 millesimi e Fabio Quartararo (+0.103). Ottava posizione per Andrea Dovizioso che si salva nel finale mentre ancora ...

MotoGP - GP Aragon : risultato prove libere 2. Tripletta Yamaha - Vinales primo davanti a un super Valentino Rossi! Dovizioso 8° : Le Yamaha si sono risvegliate nelle prove libere 2 del GP di Aragon 2019, tappa del Mondiale MotoGP 2019. Incredibile Tripletta della scuderia di Iwata che ha stupito tutti sul complesso tracciato di Aragon e ha risposto a Marc Marquez che aveva letteralmente dominato la sessione mattutina infliggendo due secondi di distacco a tutti gli avversari. Maverick Vinales ha timbrato il miglior tempo in 1:48.014 montando la gomma media ...

MotoGP - GP Aragon 2019 : risultato prove libere 1. Marquez dominatore - rifila 2” a tutti! Dovizioso 4° - Valentino Rossi 17° : Con quanti secondi di vantaggio vincerà Marc Marquez? Il GP di Aragon sembra avere già un padrone incontrastato anche se siamo soltanto a venerdì mattina e si sono disputate esclusivamente le prove libere 1. Il Campione del Mondo ha stampato un perentorio 1:46.869 comportandosi da vero fenomeno per tutto il turno: prima ha provato la combinazione di pneumatici media-hard, poi nel finale ha montato la soft al posteriore e si è superato ancora una ...

MotoGP – Terminate le FP1 ad Aragon : Marquez show - Valentino Rossi lontano [TEMPI] : Marquez è un lampo nella sua Aragon: lo spagnolo fa mangiare la polvere ai rivali nelle Fp1 del suo Gp di casa Nemmeno il tempo di ricaricare totalmente le energie dopo le fatiche del Gp di San Marino, che i piloti della MotoGp si ritrovano già in pista, in terra spagnola per la prima giornata di prove libere del Gp di Aragon. Questa mattina, al termine delle Fp1 sul circuito Motorland, il più veloce è stato Marc Marquez con un crono super ...

LIVE MotoGP - GP Aragon 2019 in DIRETTA : prove libere 1 - Valentino Rossi vuole invertire la rotta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del GP Aragon (20 settembre) – La presentazione del GP Aragon – Le 5 risposte del GP Aragon Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Aragon, 14° round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato iberico si andranno a definire gli assetti in vista delle qualifiche e della gara per arrivare pronti e con meno incertezze possibili. Dopo il ...

MotoGP/ Streaming video e tv prove libere FP1 e FP2 Gp Aragon 2019 : MotoGp Streaming video e tv SkyGo prove libere FP1 e FP2 Gp Aragon 2019: orari tv, come seguire su Sky le sessioni in programma oggi venerdì 20 settembre.

MotoGP oggi in tv - GP Aragon 2019 : orari prove libere - tv - streaming - programma SKY e TV8 : oggi, venerdì 20 settembre, prende il via il weekend del GP d’Aragon (Spagna), quattordicesimo round del Motomondiale 2019. In MotoGP, come al solito, Marc Marquez sarà l’uomo da battere. L’iberico della Honda sarà il riferimento, guardando alla storia di questo fine settimana: l’asso nativo di Cervera si è imposto infatti in quattro occasioni nelle ultime sei edizioni, tre delle quali (2016-2018) consecutive. Sarà ...

DIRETTA MotoGP - LIVE GP Aragon 2019 : orari prove libere - tv - streaming e programma : Si alza il sipario sul 14esimo appuntamento del Motomondiale 2019. Si inizia, infatti, con le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Aragon delle tre classi, per il secondo weekend di gare consecutivo dopo Misano. Moto3, Moto2 e MotoGP torneranno in azione dopo il fine settimana intenso e spettacolare del Gran Premio di San Marino, per capire quale moto si farà preferire sul particolare lay-out del circuito spagnolo. Al MotorLand, ...

Diretta MotoGP/ Prove libere live : cronaca e tempi - GP Aragon 2019 - : Diretta MotoGp Prove libere FP1 e FP2 live GP Aragon 2019: cronaca e tempi delle sessioni sul circuito del Motorland Aragon, oggi 20 settembre,.

Valentino Rossi MotoGP - GP Aragon 2019 : “Sarà un banco di prova importante per me e la Yamaha” : Valentino Rossi si prepara con grande attenzione al GP d’Aragon, quattordicesima prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato spagnolo il “Dottore” ha sempre fatto fatica a trovare la chimica giusta su questo layout e lo “0” alla voce vittorie lo testimonia. Valentino comunque, reduce dal quarto posto di Misano, ha riscontrato dei miglioramenti in sella alla Yamaha e questo appuntamento sarà sicuramente ...

Fabio Quartararo MotoGP - GP Aragon 2019 : “Misano è stata la gara migliore della mia carriera - non ho alcun rimpianto” : Il fenomenale Gran Premio di Misano ha rilanciato ancora di più le quotazioni di Fabio Quartararo come una delle future stelle della MotoGP e forse come principale avversario per l’impero di Marc Marquez. Aragon dovrebbe essere una pista ancora positiva per la M1 e il francese potrebbe stupire anche in terra spagnola. Il rookie transalpino conferma le emozioni vissute in Italia e si prepara per correre su una pista che conosce molto bene: ...

Fabio Quartararo MotoGP - GP Aragon 2019 : “Misano la gara migliore della mia carriera - non ho alcun rimpianto” : Il fenomenale Gran Premio di Misano ha rilanciato ancora di più le quotazioni di Fabio Quartararo come una delle future stelle della MotoGP e forse come principale avversario per l’impero di Marc Marquez. Aragon dovrebbe essere una pista ancora positiva per la M1 e il francese potrebbe stupire anche in terra spagnola. Il rookie transalpino conferma le emozioni vissute in Italia e si prepara per correre su una pista che conosce molto bene: ...

Maverick Vinales MotoGP - GP Aragon 2019 : “La pista mi piace - spingerò al massimo. Quartararo mi impressiona” : Maverick Vinales è pronto per disputare il GP di Aragon 2019, tappa del Mondiale MotoGP che andrà in scena nel weekend. Lo spagnolo si è presentato alla conferenza stampa che ha aperto il fine settimana in terra iberica, il centauro della Yamaha cercherà di essere protagonista su una delle piste di casa e punterà a salire sul podio dopo il terzo posto conquistato settimana scorsa a Misano. La scuderia di Iwata è in grande crescita in questo ...