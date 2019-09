Mondiali Scherma Paralimpica – Non solo Bebe Vio | Consuelo Nora d’oro nella spada

Scherma paralimpica - Mondiali 2019 : altro oro per l’Italia - lo conquista Consuelo Nora nella spada. Domani via alle gare a squadre : Consuelo Nora non si ferma e, dopo il bronzo nel fioretto, trionfa nella spada individuale, commuovendosi una volta messa a segno l’ultima stoccata, per una medaglia bellissima e meritata. L’Italia sale a quota sei podi al termine della quarta giornata di gare ai Campionati del Mondo di Scherma paralimpica 2019, in corso a Cheongju, in Corea. Da Domani via alle prove a squadre. L’inno di Mameli dunque, dopo il trionfo di Bebe ...

Bebe Vio ha vinto la medaglia d’oro nel fioretto individuale ai Mondiali paralimpici di scherma : Bebe Vio, schermitrice italiana di 22 anni, ha vinto la medaglia d’oro nel fioretto femminile categoria B ai Mondiali paralimpici che si stanno svolgendo a Cheongju, in Corea del Sud. È la sua terza medaglia d’oro ai Mondiali, dopo quelle del

Scherma paralimpica - Mondiali 2019 : Bebe Vio trascina una grande Italia. Arrivano anche i bronzi di William Russo e Consuelo Nora : Tris per lei, la trascinatrice. E tris per l‘Italia, nella giornata odierna. Fanno cinque medaglie in totale per la spedizione azzurra a Cheongju, Corea del sud, ai Mondiali paralimpici di Scherma 2019. Per l’oro, però, il primo fiNora, si è dovuto attendere proprio Bebe Vio. La fiorettista veneta conquista la medaglia d’oro nel fioretto femminile, categoria B, dopo quelli vinti a Eger, in Ungheria, nel 2015 e a Roma nel ...

Scherma - Mondiali paralimpici : Vio d'oro : 12.50 A Cheongju, in Corea del Sud, Bebe Vio conquista il titolo di campionessa del mondo nel fioretto femminile categoria B.E' il terzo titolo iridato consecutivo dell'azzurra,dopo quelli vinti ad Eger nel 2015 e a Roma nel 2017. L'esultanza per la Vio è giunta alla stoccata del 15-5 con cui,nell'assalto finale, ha superato la cinese Xiao Rong "Adesso l'obiettivo sulla gara a squadre di domenica-ha detto la Vio-. Poi penseremo alle Olimpiadi ...

Mondiali di scherma Paralimpica – Bebe Vio sconfitta al debutto assoluto nella sciabola : “sono comunque soddisfatta” : Bebe Vio undicesima nella sciabola ai Mondiali di scherma Paralimpica 2019: le parole positive della campionessa azzurra dopo la sua avventura nella nuova disciplina Sono ufficialmente iniziato i Mondiali di scherma Paralimpica 2019. Occhi puntatissimi su Bebe Vio, che in questa edizione della rassegna iridata ha voluto cimentarsi in una disciplina per lei nuova, la sciabola. La campionessa azzurra è stata sconfitta per una sola stoccata ...

Scherma paralimpica - Mondiali 2019 : Edoardo Giordan e Rossana Pasquino conquistano il bronzo! : Nella seconda giornata di gare dei Mondiali 2019 di Scherma paralimpica, in corso di svolgimento a Cheongju (Corea del Sud), arrivano due medaglie di bronzo per l’Italia, le prime di questa rassegna iridata, visto che ieri gli azzurri non erano riusciti a trovare l’acuto. Andiamo quindi a scoprire i protagonisti odierni. Nella sciabola maschile categoria A, sale sul terzo gradino del podio Edoardo Giordan, che per la prima volta in carriera ...

Scherma - Martina Batini : “Sogno Tokyo da mamma. Mondiali senza ori? Dobbiamo capire gli errori” : Da Mara Navarria a Elisa Di Francisca, gli esempi in fondo li ha… in squadra e su diverse armi. Mamme atlete? Si può, eccome se si può. E lei, la nostra intervistata, ha fatto qualche lezione (blanda) anche con il pancione, un anno fa abbondante. Sia la friulana che la marchigiana di cui sopra, invece, sono state poi in grado di conquistare ori ‘pesanti’ dopo la maternità: la prima addirittura è arrivata al trionfo iridato ...

Scherma paralimpica - Mondiali 2019 : Loredana Trigilia ed Emanuele Lambertini sfiorano il podio nella prima giornata : Si sono aperti a Cheoungju, in Corea del Sud, i Mondiali 2019 di Scherma paralimpica. Una prima giornata che si è chiusa senza medaglia per l’Italia, con il podio sfiorato (eliminazione ai quarti di finale) da Loredana Triglia ed Emanuele Lambertini. Quest’ultimo ha visto spegnersi i sogni di podio dal iracheno Al-Madhkhoori, che ha sconfitto Lambertini nei quarti della prova di spada maschile categoria A. Eliminazione agli ottavi ...

Pentathlon - Mondiali 2019 : Riccardo De Luca nel gruppo al nono posto nel ranking round di scherma della finale maschile : Oggi a Budapest è scattata la finale maschile dei Mondiali di Pentathlon, che domani assegnerà tre pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 ai primi tre classificati: al termine del ranking round di scherma è nel gruppo al nono posto Riccardo De Luca, a soli 18″ dal terzo classificato. Molto più indietro l’altro azzurro qualificato alla finale: Daniele Colasanti è 34° ad 1’30” dal primo classificato. Dopo i risultati odierni ...

Pentathlon - Mondiali 2019 : Elena Micheli sesta nel ranking round di scherma della finale femminile : Oggi a Budapest è scattata la finale femminile dei Mondiali di Pentathlon, che domani assegnerà tre pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020 alle prime tre classificate: al termine del ranking round di scherma è sesta Elena Micheli, a soli 6″ dalla terza classificata e con un buon margine sulle più immediate inseguitrici. Più indietro le altre due azzurre qualificate alla finale: Alice Sotero è quindicesima ad un minuto dalla vetta e 36″ ...

Scherma - Mondiali paralimpici 2019 : i convocati dell’Italia - Bebe Vio trascina 12 azzurri in Corea del Sud : Sono state diramate le convocazioni per i Mondiali di Scherma paralimpica che si disputeranno a Cheongju (Corea del Sud) dal 17 al 23 settembre. La rassegna iridata avrà una valenza fondamentale nella corsa verso la qualificazione alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 e l’Italia vorrà ricoprire un ruolo di assoluta protagonista, 12 azzurri andranno a caccia delle medaglie sperando di replicare gli eccellenti risultati ottenuti due anni fa a ...

Diretta Mondiali Scherma 2019/ Il fioretto femminile è d'argento - oro alla Russia : Diretta Mondiali scherma 2019: medaglia d'argento per l'Italia del fioretto femminile, la squadra azzurra viene battuta allo spareggio dalla Russia.

Scherma - i ranking olimpici aggiornati dopo i Mondiali 2019 : tutte le classifiche - Italia virtualmente qualificata in tutte le gare : I Mondiali 2019 di Scherma si sono chiusi con un bilancio che non è stato positivo per l’Italia, ma i risultati ottenuti sono stati comunque importanti in ottica qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La rassegna iridata che si è appena conclusa al Syma Center di Budapest (Ungheria) verrà ricordata per la casella zero affianco al numero di ori, come non accadeva addirittura da Losanna 1987. Una competizione che però non ha rappresentato ...

Fiorettisti bronzo ai Mondiali di scherma - Italia chiude a 8 medaglie : I Fiorettisti regalano un bronzo all'Italia nell'ultima giornata dei mondiali di Budapest, che si chiudono con un argento e 7 bronzi