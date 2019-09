Milik – Inizia la corsa per trovare forma | gol ed… Il rinnovo

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 20 settembre 2019) Giovanni Scotto, penna de Il Roma, pone sotto i riflettori la situazione di Arek, sia in campo che fuori. Il Lecce potrebbe essere una buona occasioneè guarito ed ha la possibilità di ritagliarsi un posto nel nuovo Napoli abbondante di alternative tattiche Arek c’è “Da ora c’è anche Arkadiusz. Ancelotti ha riportato l’attaccante polacco in panchina nella partita di Champions League contro il Liverpool. Non si è ancora visto in campo: l’ultima sua apparizione in amichevole contro il Barcellona lo scorso 7 agosto. Da allora ha finito di allenarsi con continuità, perché assalito da un fastidio al pube: una sindrome “retto-adduttoria” che non gli ha permesso di lavorare bene e che gli ha fatto perdere la condizione. Lo staff medico ha deciso per un lungo programma personalizzato da abbinare a delle terapie specifiche. Il problema al pube sembra risolto e ...

infoitsport : Serie A, le ultime dai campi: primo giorno di scuola per Rebic, Milik inizia a diventare un mistero - zazoomnews : Serie A le ultime dai campi: primo giorno di scuola per Rebic Milik inizia a diventare un mistero - #Serie #ultime… - CalcioWeb : Serie A, le ultime dai campi: primo giorno di scuola per #Rebic, #Milik inizia a diventare un mistero -