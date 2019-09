Milano | incendio in un' azienda di cannabis light | gravi due fratelli | ferito il padre

Milano : esplosione Trezzano - incendio spento : Milano, 20 set. (AdnKronos) - Il sindaco Fabio Bottero di Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano, scrive su Facebook che l'incendio alla ditta "Tree of Light" di cannabis light leggera è stato spento.

Tre persone sono state ferite in un incendio in un’azienda a Trezzano sul Naviglio (Milano) : Verso le 15:45 di venerdì pomeriggio è iniziato un incendio a Trezzano sul Naviglio, un comune a sudovest di Milano, in una fabbrica che lavora prodotti a base di canapa. Il Giorno scrive che un dipendente dell’azienda è stato ferito gravemente

Milano - incendio in un'area dismessa della stazione centrale : nessun ferito : Si sono vissuti momenti di apprensione questa mattina, 9 settembre, intorno alle ore 6.30, presso la stazione centrale di Milano, dove all'improvviso è divampato un incendio, fortunatamente in un'area dismessa. La zona sarebbe usata anche da alcuni senza tetto che nottetempo vi trovano riparo: stamane però non c'era nessuno, almeno così hanno rilevato i Vigili del Fuoco del distaccamento provinciale, giunti immediatamente sul posto dopo aver ...

Milano : incendio vicino a Stazione Centrale : Milano, 9 set. (AdnKronos) - Un incendio ha danneggiato un deposito abbandonato in via Sammartini a Milano, vicino alla Stazione Centrale. I vigili del fuoco, intorno alle 6.30 del mattino, hanno ricevuto la segnalazione di alcuni cittadini preoccupati dalla vista di una colonna di fumo. La struttur

Milano - principio di incendio nella metro : intervenuti i pompieri : principio di incendio sulla banchina della stazione della metropolitana di Loreto a Milano. I vigili del fuoco sono intervenuti verso le 13 per spegnere un mucchio di stracci e cartone che aveva preso fuoco e che ha fatto scattare l’allarme anti incendio sulla banchina della linea verde, chiusa al pubblico per lavori di manutenzione fino al 31 agosto. Le cause dell’episodio sono ancora da chiarire. L'articolo Milano, principio di ...

Milano - rivolta dei migranti contro la polizia dopo incendio al Centro di accoglienza di via Aquila : arrestati sette ospiti : Hanno aggredito una volante della polizia e lanciato un sasso contro il camion dei pompieri, intervenuti per un incendio al Centro di accoglienza straordinaria di via Aquila a Milano. Per questo sette migranti, ospiti del Centro, sono finiti in carcere, accusati di resistenza aggravata, danneggiamento e lesioni nei confronti di due agenti di polizia, che hanno riportato ferite alle mani e alle braccia. A confermare l’arresto il giudice ...

Incendio al Policlinico di Milano : Un Incendio si è sviluppato all’interno del Policlinico di Milano all’alba di stamane probabilmente per un corto circuito. Evacuato il reparto di terapia intensiva neonatale in via precauzionale, stanno tutti bene i 23 piccoli che vi erano ricoverati, che nel frattempo sono stati trasferiti presso il reparto di terapia intermedia. Subito dopo che le fiamme sono state domate, il direttore generale Ezio Belleri ha tranquillizzato tutti: "La ...