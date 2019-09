Milano Finanza | il fair play finanziario ha fatto crescere il rapporto ricavi-costi

Milano Finanza : Dazn studia la quotazione sulla borsa di Londra : Secondo quanto scrive Milano Finanza, Dazn starebbe studiando la quotazione sulla borsa di Londra. A gestire il processo è l’azionista Perform, scrive il quotidiano finanziario, “che dopo aver messo a fattor comune con Stats le attività de fornitore di dati sportivi Opta (grazie all’ingresso in scena del fondo Vista Capital Partners), ha deciso di modificare il brand corporate adottando proprio il nome della sua controllata più nota sui ...

Milano Finanza : l’abbonamento mensile al canale tv Lega Serie A sarà di 30 euro : La Lega Serie A e Mediapro stanno lavorando all’accordo per il canale tv della Lega. Si attende di raggiungere l’intesa per i diritti del campionato di calcio del triennio 2021-24. Milano Finanza anticipa il prezzo dell’abbonamento mensile al canale tv: 30 euro. Sul quotidiano finanziario si legge: “La Serie A all’ultima asta ha incamerato solo 973 milioni su base annua per i match da trasmettere sul mercato interno. Una ...

Milano Finanza : Juve - niente cessioni. E il titolo cade in borsa : Le mancate cessioni degli esuberi sul mercato estivo da parte della Juventus hanno avuto ripercussioni in borsa. Milano Finanza scrive che ieri il titolo ha chiuso con un saldo negativo del 2,8%, uno dei peggiori del Ftse Mib, a quota 1,44 euro. Dopo l’impennata di giugno (1,62 il 16 giugno) per le voci che davano possibile l’arrivo di Pep Guardiola in panchina, le azioni del titolo Juve hanno subito un calo costante che è peggiorato ...

Milano Finanza : nuovo San Siro - Scaroni bussa alla porta di Generali : Nel consiglio di amministrazione del Milan tenutosi la settimana scorsa, il presidente Scaroni ha delineato il valore complessivo dell’intervento di riqualificazione dell’area in cui dovrebbe sorgere il nuovo stadio San Siro. La cifra si aggira intorno ai 650 milioni. Ora la priorità del presidente è trovare un partner per lo sviluppo del cantiere, soprattutto per la parte che non si riferisce agli insediamenti sportivi ma a hotel, centro ...

Roberto Sommella è il nuovo condirettore di Milano Finanza : Roberto Sommella entra a far parte di MF-MilanoFinanza in qualità di condirettore del giornale leader della Finanza e dell’economia e direttore di MilanoFinanza.it. Sommella ha già lavorato negli anni scorsi ai vertici del giornale di Class Editori. Scrivendo moltissimo, più recentemente, sulle problematiche dell’Unione Europea. È, anche per questo, cittadino onorario di Ventotene, dove vissero al confino ...

Milano Finanza : la trattativa Sky-Dazn subisce uno stop : Sembrava tutto fatto. Sky e Dazn si erano incontrate più volte e avevano trovato un’intesa per creare uno o due canali ad hoc dedicati a Dazn su Sky. Poi, però, tutto si è arenato, scrive Milano Finanza. A mettere un freno all’affare è stato il gruppo americano Comcast, nuovo azionista di Sky Pls. Il quotidiano finanziario scrive che “avrebbe avanzato specifiche richieste a Dazn sul suo ruolo futuro nel business del calcio ...

Milano Finanza : la Juve apre una base operativa a Hong Kong : La Juventus apre una branch a Hong Kong. Lo scrive Milano Finanza. Il club è già presente nella Regione Asia Pacifico con tre Global Partner (Konami, Ganten e Linglong) e due Regional Partner (China Merchants Bank e Costa Cruises), dieci Juventus Academy (sei in Cina, una in Giappone, Vietnam, Australia e Nuova Zelanda). Inoltre la squadra ha ultimato un mese fa il tour asiatico. Ora la base operativa creata ad Hong Kong. La volontà della Juve, ...

Milano Finanza : La Juve apre una base operativa a Hong Kong : La Juventus apre una branch a Hong Kong. Lo scrive Milano Finanza. Il club è già presente nella Regione Asia Pacifico con tre Global Partner (Konami, Ganten e Linglong) e due Regional Partner (China Merchants Bank e Costa Cruises), dieci Juventus Academy (sei in Cina, una in Giappone, Vietnam, Australia e Nuova Zelanda). Inoltre la squadra ha ultimato un mese fa il tour asiatico. Ora la base operativa creata ad Hong Kong. La volontà della Juve, ...