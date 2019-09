Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2019), 20 set. (AdnKronos) – Duein codice rosso e uno in giallo, dopo l’esplosione delladilight legale ‘Three of Light’ a Trezzano sul Naviglio in provincia di. Si tratta di un operaio di 66 anni, collaboratore del proprietario della ditta di 25 anni, ferito gravemente e in prognosi riservata all’ospedale Niguarda acon ustioni di primo, secondo e terzo grado tra volto e torace. Il terzo è il fratello del proprietario anche lui ferito gravemente e ricoverato all’ospedale San Geraldo di Monza. Sulle cause, i vigili del fuoco hanno confermato che, durante la lavorazione dei prodotti, sono esplose delle bombolette a gas, ma non si conosce l’origine dell’innesco. “Nessun rischio per l’ambiente”, scrive sul suo profilo Facebook il sindaco di Trezzano sul Naviglio, Fabio Bottero, ...

Adnkronos : Milano, esplode fabbrica di cannabis: 3 feriti - maxwolf63 : Milano, esplode fabbrica di cannabis: 3 feriti - assenteismo : A #milano esplode una ditta di #Cannabis light.. Almeno una volta ogni tanto non è plastica e diossina #innovazione #ClimateStrike -