Milano | alunni senza mensa a scuola | mangiano su panca nell' atrio

Fonte : liberoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2019), 20 set. (AdnKronos) - Il pasto consumatodella, su una panchina, vicino al banco dei bidelli. Mentre i loro compagni sono in fila per andare in. Succede in unaelementare die la foto della scena, scattata da una mamma, viene pubblicata in prima pagina d

BeppeSala : @antoniopalmieri @chedisagio Le borracce saranno distribuite alle alunne e agli alunni di tutte le scuole elementar… - TStaropoli : RT @CNOPsicologi: Non ci sono parole per descrivere il gravissimo episodio di violenza psicologica verso i minori perpetrato in una scuola… - CNOPsicologi : Non ci sono parole per descrivere il gravissimo episodio di violenza psicologica verso i minori perpetrato in una s… -