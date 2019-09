Migranti | sudanese ucciso dopo essere stato riportato in Libia da Guardia costiera

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2019) Era in un gruppo appena fermato in mare e riportate indietro, in. Una volta a Tripoli ha provato a fuggire: i “uomini armati” (“armed men”, si legge nel comunicato) hanno aperto il fuoco e lo hanno. E’ morto così un migrante, come riporta l’Organizzazione internazionale per le migrazioni che era presente con il proprio staff sul luogo della tragedia. E’ accaduto nel centro di Abusitta, compound situato nel porto della capitale libica dove erano appena sbarcati 103recuperati in mare dalla “libica“, che negli ultimi cinque giorni hainquasi 500 persone. Alcuni di loro hanno opposto resistenza al trasferimento nei centri di detenzione. Un gruppo di uomini armati ha aperto il fuocoun tentativo di fuga. Il migrante, colpito allo stomaco, è deceduto nonostante l’intervento ...

