Migranti | Mediterranea | ‘governo italiano complice orrore Guardia costiera libica?’

(AdnKronos) – "Le nostre navi hanno strappato centinaia di persone da torture e morte e paradossalmente siamo stati trattati noi come criminali – dice – Penso a tutte le volte che ci siamo rifiutati di riconsegnare ai libici le persone salvate. Oggi emergono le responsabilità, e ora le azioni devono essere conseguenti". "Grazie a chi sta indagando dalla parte giusta, grazie ai giornalisti veri che non si ...

Palermo, 16 set. (AdnKronos) – "Ricordo ognuna delle persone che abbiamo salvato con la barca a vela Alex & Co.: mentre le autorità ci lasciavano per 50 ore in 70 persone su una barca di 18 metri a rischio di affondare in mezzo al mare, siamo sopravvissuti solo grazie alla dignità di quei ragazzi, di quelle donne, di quei bambini che avevano tutti i numeri addosso impressi dagli aguzzini libici. La dignità di queste persone ...

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'qualcosa sta cambiando - è un primo risultato' : Palermo, 14 set. (AdnKronos) - "I naufraghi della Ocean Viking saranno semplicemente sbarcati in un porto sicuro, come il diritto prevede. Non si tratta di azioni straordinarie, ma del minimo che un paese come l'Italia deve fare, un paese che continua ad avere responsabilità pesantissime su quello c

Palermo, 14 set. (AdnKronos) – "I naufraghi della Ocean Viking saranno semplicemente sbarcati in un porto sicuro, come il diritto prevede. Non si tratta di azioni straordinarie, ma del minimo che un paese come l'Italia deve fare, un paese che continua ad avere responsabilità pesantissime su quello che accade a questi profughi di guerra nei campi libici". Così, all'Adnkronos, Alessandra Sciurba, portavoce di ...

Palermo, 11 set. (AdnKronos) – "Fateli scendere. tutti". E' quanto scrive su Twitter Mediterranea Saving Humans parlando della evacuazione medica di una donna al nono mese di gravidanza dalla nave Ocean Viking, insieme con il marito. A bordo rimangono altre 82 persone.

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'governo ripristini legalità e faccia entrare Ocean Viking' : Palermo, 11 set. (AdnKronos) - "Non si tratta di far cose straordinarie e nessun ministro è obbligato ad applicare il decreto sicurezza bis: il governo italiano ripristini semplicemente la legalità, prima ancora del buon senso e dell'umanità, faccia sbarcare i naufraghi nel porto sicuro più vicino c

Palermo, 7 set. (AdnKronos) – "La situazione a bordo della #AlanKurdi è sempre più grave per i naufraghi soccorsi. Chiediamo che il governo italiano assegni un porto sicuro subito, come previsto dalla legge". Così su Twitter Mediterranea Saving Humans.

Migranti : Mediterranea - 'Mare Jonio diretta a Licata per cambio equipaggio' : Palermo, 5 set. (AdnKronos) - "La nave Mare Jonio ha lasciato Lampedusa per raggiungere il porto di Licata dove saranno effettuati cambio equipaggio, rifornimenti e lavori di adeguamento già previsti, in attesa di poter ripartire". Lo annuncia Mediterranea Saving Humans.