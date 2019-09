Migranti | Carola Rackete a La7 | “Politica italiana ora meno rigida | ma sono pronta a

Migranti : Salvini - ‘Carola? in paese normale questa tizia sarebbe in galera’ : Roma, 12 set. (AdnKronos) – “questa tizia per arrivare a Lampedusa di notte ha schiacciato una motovedetta con 5 militari a bordo, in un paese normale questa tizia sarebbe in galera”. Lo dice Matteo Salvini a Dritto e Rovescio su rete4 su Carola Rackete. “Per le mie azioni sull’immigrazione penso che mi arriveranno 3-4-5 processi. Ma rifarei tutto” e conclude: “Non vorrei che ora qualcuno avesse calato ...

Migranti : Medaglia d'onore per Carola Rackete - premiata dal Parlamento catalano : Palermo, 11 set. (AdnKronos) - Riconoscimento per Carola Rackete, il giovane capitano della nave Sea watch, che ha ricevuto a Barcellona la Medaglia d'onore dal Parlamento catalano. Carola Rackete è stata accompagnata alla cerimonia dal direttore della Ong spagnola Open Arms, anche lui premiato per

Migranti - Salvini indagato per diffamazione dalla comandante della Sea Watch 3 Carola Rackete : Il Pm deciderà se ascoltare a verbale l'ex ministro, anche se nei fascicoli per diffamazione solitamente non è necessario sentire il querelato in indagini

Migranti : Faraone - 'Salvini in tribunale - Avanti Carola capitana coraggiosa' : Palermo, 5 set. (AdnKronos) - "Durante quei tragici giorni sulla Sea Watch, l'odio scatenato da Salvini sui social attraverso la sua "bestia" fu di una violenza senza precedenti. Adesso ne risponderà in tribunale. Avanti Carola, capitana coraggiosa!". Lo scrive su Twitter Davide Faraone (Pd).

Salvini indagato per diffamazione a Carola Rackete/ Migranti Sea Watch - guai Lega : Matteo Salvini indagato a Milano per diffamazione alla capitana della Sea Watch 3 Carola Rackete: la denuncia, i social e i nuovi guai della Lega

Migranti - Matteo Salvini indagato per diffamazione di Carola Rackete : La Procura di Roma ha proceduto all'iscrizione e ha inviato gli atti a Milano, dove l'ex ministro ha la sua residenza, per competenza territoriale. Matteo Salvini è indagato per...

Sì - Carola Rackete ha detto che il governò le ordinò di portare i Migranti in Italia : Monta la polemica sulle parole pronunciate da Carola Rackete. Ma la traduzione de ilGiornale.it è corretta e non lascia spazio a dubbi. "Fake news". Un'espressione che ha cominciato a circolare nel 2016, in seguito all'ascesa di Donald Trump, per indicare quelle che fino a poco tempo fa chiamavamo bufale. O balle. Insomma, notizie imprecise o sbagliate utilizzate per un fine politico ben preciso. Ma da due anni a questa parte ...

Migranti : Salvini - 'murale Carola? I muri non si imbrattano - punto' : Taormina (Messina), 11 ago. (AdnKronos) - "I muri non si imbrattano. Punto. Né pro né contro". Lo ha detto Matteo Salvini parlando dell'iniziativa del leghista di Taormina che nei giorni scorsi ha imbrattato il murales in cui la capitana della Sea Watch 3 appare in veste di "Madonna" con un bambino

Migranti : danneggiato murales per Carola a Taormina - Lega 'no a atti vandalici' : Palermo, 8 ago. (AdnKronos) - "Potrà essere anche un simpatizzante della Lega ma nulla lo legittima ad agire in questo modo e soprattutto a nome del partito. La Lega si esprime e si esprimerà sempre attraverso i suoi rappresentanti ufficiali e nelle sedi e nelle modalità opportune, mai legittimerà s

A Taormina Carola Rackete è la «Santa dei Migranti» in un murale di Tvboy : A Taormina un murale con il volto di Carola Rackete, la capitana della Sea Watch, ma anche il volto dello scrittore siciliano recentemente scomparso Andrea Camilleri che si nasconde dietro un un angolo, con dietro il mare di Taormina. Ma a destare lo scalpore maggiore però è il murale di Carola Rackete, la “capitana” della Sea Watch, ritratta con un’aureola in testa, una cassetta di primo soccorso e un bimbo in braccio con salvagente addosso. ...