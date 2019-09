Migranti : a Lampedusa arrivati altri 27 su barca in legno : Palermo, 20 set. (AdnKronos) - "Nella notte una lancia in legno ha raggiunto autonomamente l'imboccatura del porto dove è stata intercettata della Guardia di Finanza. A bordo 27 persone, di cui 15 uomini, 4 donne e 8 bambini. Raccontano di aver lasciato Zuwara, #Libia, e di essere della Tunisia, Pak

Migranti : nuovo sbarco autonomo a Lampedusa - nella notte in 15 su un barchino : Palermo, 20 set. (AdnKronos) – nuovo sbarco autonomo sull’isola di Lampedusa dove nella notte sono arrivati quindici Migranti a bordo di un barchino. Una motovedetta della Guardia di Finanza ha notato la piccola imbarcazione quasi all’imbocco del porto dell’isola. I Migranti sono strati trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola.L'articolo Migranti: nuovo sbarco autonomo a Lampedusa, nella notte in 15 su un ...

**Migranti : protesta tunisini a Lampedusa ‘Non vogliamo essere rimpatriati’** : Palermo, 19 set. (AdnKronos) – Nuova protesta di un gruppo di tunisini davanti alla chiesa San Gerlando di Lampedusa. I migranti non vogliono essere rimpatriati e chiedono il permesso di soggiorno. “Aiutateci a non ritornare in Tunisia”, si legge su un cartello. Anche ieri sera ii tunisini, arrivati nei giorni scorsi a Lampedusa, avevano inscenato n’altra protesta. L'articolo **Migranti: protesta tunisini a ...

Migranti - nuovo sbarco a Lampedusa. Hotspot stracolmo - nell'isola è emergenza : All'alba è arrivato un barchino con 28 persone avvistato a un miglio dalla costa da un peschereccio. E resta irrisolto il problema della Ocean Viking: con 173 naufraghi a bordo è ancora senza un porto sicuro

Lampedusa - ancora sbarchi Migranti. Hotspot pieno - proteste nell’isola : Nuovi sbarchi di migranti a Lampedusa e nell’isola la situazione diventa tesa, con l'Hotspot locale sempre al collasso. Nella notte, sono sbarcate 28 persone salvate a un miglio dall'isola da una motovedetta della Guardia di finanza. Tra loro 19 uomini, 8 donne e un bambino. Gli ultimi sbarchi Le persone arrivate a Lampedusa, nonostante fossero esauste e bagnate sembravano in buone condizioni di salute, fa sapere Mediteranean Hope, il programma ...

**Migranti : nuovo sbarco a Lampedusa - nella notte arrivati in 27** : Palermo, 19 set. (AdnKronos) – nuovo sbarco nella notte sull’isola di Lampedusa dove sono arrivate 28 persone, di nazionalità tunisina, della Costa d’Avorio e del Camerun. I migranti erano a bordo di un barchino a poco meno di un miglio dall’isola quando sono stati soccorsi da un pattugliatore veloce della Guardia di Finanza dopo l’avvistamento di un peschereccio.L'articolo **Migranti: nuovo sbarco a ...

Doppio sbarco a Lampedusa. Sull'isola arrivano circa 130 Migranti - anche casi medici e donne incinte : Nuovo sbarco a Lampedusa. Nel primo pomeriggio in porto è arrivata un’imbarcazione con oltre cento migranti (108, secondo l’Ansa) che era stata avvistata qualche ora prima. In mattinata, invece, c’era stato un altro approdo con una ventina di migranti arrivati autonomamente sulla terraferma. I profughi sono stati trasferiti nell’hotspot dell’isola dove, in mattinata, era stato eseguito il trasferimento di 80 ...

Lampedusa - arrivati oltre 120 Migranti nel porto dell'isola : oltre 120 migranti sono arrivati oggi (mercoledì 18 settembre) a Lampedusa con due imbarcazioni diverse. La prima, approdata nell’isola intorno alle 8, era un piccolo barchino con 13 persone a bordo. La seconda invece trasportava 108 migranti ed è entrata nel porto intorno alle 14. Era già stata avvistata in mattinata non lontana dalla costa. Sull'isola è scattato il sistema di accoglienza, con le persone che sono state portate ...

Migranti - sbarchi autonomi a Lampedusa : più di 100 arrivati oggi - hotspot sovraffollato : Continuano gli sbarchi autonomi a Lampedusa: oggi sono approdate nel porto dell'isola tre imbarcazioni, con a bordo, in totale, più di 130 persone. Nello sbarco più importante su un barcone di legno erano presenti 102 persone, tra cui anche quattro donne incinte. L'hotspot di Lampedusa è pieno e i Migranti vengono trasferiti anche in altri centri.Continua a leggere

Nuovo sbarco a Lampedusa - giunta barca con un centinaio Migranti : Nuovo sbarco di migranti, a Lampedusa. E' giunta nel porto dell'isola un'imbarcazione, che era stata avvistata al largo della costa

Lampedusa sotto assedio : 570 Migranti in 15 giorni. "Sicurezza - sistema in tilt" : L'hotspot di Lampedusa scoppia e sull'isola è allerta totale per gli sbarchi continui di migranti. Arrivano anche di barconi con un numero consistente di persone. Come quello con 102 immigrati arrivato direttamente in porto, a cui solo oggi - mercoledì 18 settembre - devono aggiungersi il gommone co