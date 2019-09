Michelle Hunziker taglia i capelli dopo 25 anni : Michelle Hunziker “dopo 25 anni ho deciso di tagliarmi i capelli”, ha fatto sapere ai suoi follower. La conduttrice si prepara ad una stagione televisiva impegnativa: da lunedì sarà dietro al bancone di “Striscia” con Ezio Greggio, sarà al timone di “Amici Celebrities” e ritroverà J-Ax per “All Together Now”. “Sento che questa sarà una stagione a livello lavorativo davvero importante… ...

Da Michelle Hunziker a Giulia De Lellis - la frangia è tornata di moda - : Novella Toloni Nella settimana della moda milanese la frangetta sembra essere tornata in auge. Un ritorno al passato che ha conquistato Michelle Hunziker, fresca di nuovo look, e anche alcune influecer dei social come Giulia De Lellis e Chiara Biasi Cosa hanno in comune Michelle Hunziker, Giulia De Lellis e Chiara Biasi? La frangetta: tornata di gran moda sopra e fuori dalle passerelle della settimana della moda milanese. La prima ha ...

Striscia la Notizia con Michelle Hunziker ed Ezio Greggio in onda da lunedì 23 settembre : Con la fine dell'estate, la rete televisiva ammiraglia del Gruppo Mediaset, Canale 5, si prepara come ogni anno a dare il via al suo palinsesto autunnale. Alcuni programmi televisivi di intrattenimento sono già iniziati come da consuetudine, mentre altri si trovano sulla griglia di partenza in attesa dello start. Tra questi c'è Striscia la Notizia – La voce della resilienza che è giunta alla sua 32esima edizione, e che partirà lunedì 23 ...

Michelle Hunziker cambia look dopo 25 anni : «Maria De Filippi mi ha affidato la sua creatura» : ?Oggi è una giornata importante, per una che non ha mai cambiato taglio dei capelli, è arrivato il momento di darci un taglio?, Michelle Hunziker attraverso il suo account...

Ambra Angiolini - il commento alla foto di Michelle Hunziker : «Ora mi chiamerà per toglierlo…» : Aurora Ramazzotti festeggia due anni insieme al suo fidanzato, Goffredo. Per l’occasione mamma Michelle ha pubblicato un dolcissimo post su Instagram, in cui i due piccioncini appaiono abbracciati e sorridenti. La Hunziker, inoltre, tesse le lodi del ragazzo, dicendosi felice che abbia incontrata sua figlia. Una foto che ha ricevuto molti like e commenti, tra cui quello di Ambra Angiolini che ha confessato di sperare che anche sua figlia ...

“Belen? Ne ha presi 27!”. Michelle Hunziker - quella battutina sulla bella Rodriguez : Ci siamo, manca poco per la nuova conduzione di Striscia la notizia. Michelle Huziker è pronta a sedersi al fianco dell’immancabile Ezio Greggio, per la 32esima edizione del tg satirico di Canale5 Striscia la Notizia. La presentatrice ha quindi rilasciato un’intervista alla rivista Tv Sorrisi e Canzoni durante la quale, tra le tante cose, ha parlato anche della collega Belen Rodriguez. “Belen ha preso 27 Tapiri”, ha esordito la showgirl ...

Michelle Hunziker - la confessione su Belen : “Un’anima agitata” : Michelle Hunziker torna al timone di Striscia la Notizia e, a sorpresa, fa una confessione su Belen Rodriguez. Le due showgirl hanno condotto insieme, per un breve periodo, il Tg satirico di Antonio Ricci. Un’esperienza che ha consentito alla conduttrice svizzera di scoprire meglio il carattere dell’argentina. Nel corso di un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, la Hunziker ha svelato che Belen ha ricevuto ben 27 ...