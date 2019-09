“Mi sposo per la quinta volta!” La nota showgirl lo annuncia così | congratulazioni

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 20 settembre 2019) Un tantino esagerati forse. In un mondo in cui i ragazzi fanno fatica a sposarsi per il costo eccessivo del matrimonio, c’è chi riesce a farlo per 5 volte, consecutive. Dopo le nozze di pizzo arrivano le nozze d’avorio per Maria Monsè, la soubrette, ex protagonista del Grande Fratello Vip, che hato di voler rinnovare ancora una volta la promessa di matrimonio col marito Salvatore, con cui fa coppia da 20 anni e con cui ha avuto la figlia Perla. La soubrette aveva già voluto festeggiare il tredicesimo anno di matrimonio, quelle che si chiamano nozze di pizzo, con una cerimonia mandata in onda lo scorso febbraio, in diretta, durante Pomeriggio 5, la trasmissione condotta da Barbara D’Urso: fu Tina Cipollari, quella volta, a fare da testimone all’amica. Ma perché, a questo punto, non festeggiare anche il quattordicesimo anno insieme? E, nel 2020, si terrà anche quest’altro ...

ToniaPeluso : @HSilviaconsta Ma cosa mi sta succedendo non lo so. Secondo me deve iniziare Amici per tornare al vero trash. Ma in… - TOBlODOROKI : @Iogsmin se mi mandi video del genere io ti sposo pure - lisboatkyo : mi sposo a breve aH. -