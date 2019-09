Meteo | ultimi acquazzoni oggi al sud | poi breve pausa

Previsioni Meteo 20 settembre : ultimi temporali e allerta al Sud - domani torna il sole : Le Previsioni meteo di oggi venerdì 20 settembre indicano tempo ancora instabile al Nord, con delle schiarite nel pomeriggio. Al Centro-Italia, dopo le piogge dei giorni scorsi, torna il sole. Ancora qualche temporale invece al Sud, soprattutto su Salento, Calabria e Sicilia: c'è l'allerta meteo della Protezione Civile. domani tornerà il sole.Continua a leggere

Meteo : oggi ultimi scampoli di caldo - aria FREDDA in discesa verso l'Italia : Ultime ore di tempo stabile e caldo per l'Italia grazie all'anticiclone nord africano ormai in netto declino. La cupola anticiclone che da oltre una settimana staziona sull'Italia, lascerà ben...

Previsioni Meteo - Meteorologi : “Sarà uno degli inverni più freddi degli ultimi 30 anni con il ritorno del Burian e temperature di -14°C” : Il Regno Unito sarà colpito da uno dei suoi inverni più freddi degli ultimi 30 anni quando ritornerà “the Beast from the East”, portando temperature di -14°C, hanno avvisato i Meteorologi britannici. Nel mese di gennaio si prevede che una forte corrente a getto spazzerà il Regno Unito, stabilendosi per settimane. Queste sono tra le prime Previsioni a lungo termine realizzate per il Regno Unito. Si prevede che una delle aree più colpite saranno ...

Allerta Meteo - conferme sull’arrivo dell’Uragano Dorian in Europa la prossima settimana : le MAPPE e gli ultimi aggiornamenti : L’Uragano Dorian che da oltre 48 ore sta flagellando le Bahamas, minaccia la Florida e l’east coast degli Stati Uniti d’America dove risalirà in settimana passando da Jacksonville, Charleston, Wilmington, Norfolk, Washington, Baltimora, Filadelfia, New York e Boston, per poi abbattersi nel weekend sul Canada orientale, colpendo con violenza prima la Nuova Scozia, poi l’isola del Principe Edoardo e infine, tra Domenica 8 e ...

Ferragosto 2019 : previsioni Meteo - ultimi aggiornamenti : Ferragosto 2019: previsioni meteo, ultimi aggiornamenti Avete programmi per Ferragosto 2019? Probabilmente sì, e date ogni tanto un’occhiata al meteo per vedere se i vostri piani rischiano di essere rovinati. Al momento, stando alle ultime previsioni e agli aggiornamenti più recenti, c’è da stare tranquilli. Sole su quasi tutta la Penisola, fatta eccezioni per le regioni montuose del Nord dove sono previsti alcuni sporadici annuvolamenti, ma ...

Meteo Ferragosto - gli ultimi aggiornamenti : Lunedì e Martedì il picco del caldo africano - ma per il 15 cambia tutto : E’ stata una domenica caldissima su gran parte d’Italia e soprattutto al Centro e al Sud dov’è stata una giornata di fuoco. Le temperature massime hanno raggiunto +40°C a Benevento, Orvieto e Marsciano, +39°C a Foggia, Sassari, Empoli e Taurisano, +38°C a Firenze, Trapani, Caserta, Guidonia, Cosenza, Gualdo Tadino, Iglesias, Marina di Ginosa, Tuglie, Nardò e Grottaglie, +37°C a Roma, Perugia, Prato, Avellino, Siracusa, ...

Previsioni Meteo - gli ultimi aggiornamenti per la tendenza di Ferragosto : conferme sul brusco peggioramento anche al Centro/Sud [MAPPE] : Refrigerio il clima confortevole da Ferragosto e per alcuni giorni a seguire. Questa è la piega evolutiva che stanno prendendo i modelli matematici sul lungo periodo. Dunque prospettive di caldo rovente per la prossima settimana, ma non duraturo. C’è qualche corsa modellistica, come quella mattutina del modello europeo che, addirittura, proporrebbe anche un deciso cavo d’onda nordatlantico in affondo verso il bacino centrale del ...