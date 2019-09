Meteo | arriva l' autunno | temperature stabili ma temporali da domenica

Previsioni Meteo Toscana : arrivano piogge e calo delle temperature : Le Previsioni Meteo per la Toscana: di seguito il bollettino pubblicato dal Lamma. Domani parzialmente nuvoloso o nuvoloso in mattinata. Ulteriore aumento della nuvolosita’ dal pomeriggio, in particolare in Appennino e sulle zone centro-meridionali dove saranno possibili locali precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, con fenomeni piu’ probabili e frequenti sui versanti emiliano-romagnoli dell’Appennino. In ...

Meteo - stop al caldo : arriva il freddo russo e crollano le temperature : L’Urlo Africano ha regalato un altro weekend di sole è mare, ma adesso è giunto di salutare davvero l’estate. Masse d’aria provenienti dalla russa porranno fine a questo caldo fuori stagione, portando con sé pioggia e temporali.Si legge sul Meteo.it: Mercoledì la situazione andrà seriamente peggiorando, un po’ su tutto il Nord. Colpite da forti rovesci temporaleschi e locali ...

Previsioni Meteo 17 settembre : ultimo giorno d’estate - poi arrivano freddo e temporali : Le Previsioni meteo di oggi martedì 17 settembre confermano che sarà una giornata con ancora tanto sole e caldo su tutta Italia. Una giornata che ci sembrerà dunque ancora di piena estate. Da domani, però, ci sarà un brusco calo delle temperature, con rischio grandine e forti temporali su tutta Italia.Continua a leggere

Meteo - arriva la prima neve in Jacuzia : diverse aree della Siberia si ricoprono di bianco [FOTO e VIDEO] : Il weekend appena trascorso ha portato la prima neve in diverse aree della Jacuzia, nella Siberia orientale. La neve ha imbiancato la città di Udachny, distretto della Repubblica di Mirny, come mostrano le bellissime immagini del video in fondo all’articolo. L’amministrazione comunale ha dichiarato che dopo il mix di neve e grandine, “la neve in città si è completamente sciolta“. Inoltre, prima neve caduta anche nel distretto di ...

Meteo - in Italia arriva l’estate settembrina : le zone più colpite da afa e caldo : Meteo. Nel corso della giornata di mercoledì temporali e piogge potranno ancora interessare parte delle regioni centro-meridionali; da giovedì, tuttavia, l’instabilità sarà solo un lontano ricordo. È in arrivo infatti una strepitosa estate settembrina. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che a partire da domani e poi venerdì 13, un caldo alito nord africano, sospinto da un vortice di bassa pressione collocato sulle coste marocchine ed ...

Previsioni Meteo 12 settembre : arriva l’estate settembrina - temperature in aumento : Dopo giornate decisamente autunnali è in arrivo a partire da oggi un fronte di alta pressione che porterà un aumento delle temperature in tutta Italia. E' la cosiddetta "estate settembrina".Continua a leggere

Previsioni Meteo - cambia tutto : arriva l’alta pressione - 5/6 giorni di bel tempo [DETTAGLI e MAPPE] : cambia la circolazione sull’Italia nel corso della settimana, arriva l’alta pressione con tanto sole e bel tempo. Altre 24/36 ore di instabilità e a tratti anche di maltempo, benché non generalizzati sull’Italia, ma via via più settoriali ed essenzialmente concentrati sui settori estremi nordoccidentali, sulle isole maggiori e sulle aree più meridionali, poi il tempo andrà progressivamente migliorando. Il fulcro ...

Allerta Meteo Europa - dall’Atlantico arrivano l’Uragano Dorian e la Tempesta Gabrielle : scenario estremo : L’Europa è in Allerta Meteo per il contestuale arrivo, nelle prossime ore, dei resti dell’Uragano Dorian e della Tempesta Tropicale Gabrielle, che tra Martedì 10, Mercoledì 11 e Giovedì 12 Settembre flagelleranno gran parte del Vecchio Continente: prima arriverà “Dorian“, già domani, Martedì 10 Settembre, colpendo in pieno le isole Britanniche con venti impetuosi e piogge torrenziali soprattutto in Scozia. Seguirà poi la ...

Previsioni Meteo : addio caldo estivo - arrivano 3 perturbazioni che porteranno maltempo e calo delle temperature : Il caldo estivo abbandona la Penisola: 3 perturbazioni porteranno maltempo e un calo delle temperature fino a 7-8°C. Dal 13 settembre le temperature potranno risalire in media, con massime di 28-30°C, ma non si deve temere un colpo di coda. Secondo il Meteorologo Bernardo Gozzini, direttore del Consorzio Lamma-Cnr, “la prima perturbazione proverrà dal Nord Europa e coinvolgerà tutto il Centro del continente, lambendo l’Italia e ...

Ecco un nuovo minerale mai visto in natura - arrivato con un Meteorite : (foto: Museums Victoria Collections) Più di mezzo secolo dopo il suo ritrovamento, finalmente il meteorite Wedderburn rilascia un altro dei suoi segreti: è fatto – oltre che da oro, ferro e altri minerali rari – di edscottite, un carburo di ferro mai trovato prima sulla Terra in natura. A scoprirlo il mineralogista della Caltech Chi Ma i il collega Alan Rubin, che firmano la ricerca pubblicata dalla rivista American Mineralogist. Da dove viene e ...

Previsioni Meteo 31 agosto : arrivano i temporali - si abbassano le temperature : Nella giornata di oggi, 31 agosto, purtroppo non tornerà il bel tempo. Le Previsioni meteo dicono che continuerà a essere assai nuvoloso in tutta Italia e a tratti anche piovoso, specialmente in Trentino, Lazio Abruzzo e Sardegna.Continua a leggere

Meteo - arriva l’autunno con grandine e temporali. L’annuncio degli esperti : Lo avevamo temuto, guardando le nuvole che assiedano il cielo italiano, avevamo provato a non pensarci. L’amare verità, però, è che l’estate è veramente agli sgoccioli. Stando a quanto riportano le ultime previsioni Meteo, infatti, già dal prossimo week end dovrebbe arrivare la prima, grande, svolta autunnale di questo 2019. Un’ondata di maltempo che dovrebbe portare non solo un semplice abbassamento delle temperature. Ma anche temporali, ...

Meteo : nel primo weekend di settembre grandine e temporali - arriva l’autunno : Ribaltone autunnale sull'Italia: cambia il Meteo da sabato 31 agosto, per tutto il weekend arriverà il maltempo prima sulle regioni del Nord e poi gradualmente su quelle del Centro Sud, con fenomeni anche violenti, accompagnati da grandine e nubifragi. La situazione non migliorerà all'inizio della nuova settimana: sarà un inizio settembre all'insegna della pioggia.Continua a leggere