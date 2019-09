Meglio Italia Viva di Renzi che il Pd | dice Silvio Berlusconi

Fonte : agi

(Di venerdì 20 settembre 2019) “La legge elettorale è il cuore della democrazia rappresentativa. In attesa che i nostri tecnici approfondiscano la proposta referendaria, sarebbe piuttosto opportuno che il centrodestra definisse una proposta unitaria da presentare in Parlamento”. In un'intervista al Corriere della Serarisponde così alla richiesta di Salvini di appoggiare il referendum sulla legge elettorale per evitar e il ritorno al proporzionale. Il leader di Forza Italia quindi non raccoglie la richiesta del leader leghista e ribadisce che “il chiarissimo: liberale, europeista, garantista, cristiano, riformatore. Un centrodestra di governo. Sta a noi rafforzare il profilo liberale della coalizione”. Poi imputa a Salvini di aver commesso un errore nel non appoggiare l'elezione di Ursula von der Leyen a Commissaria Ue “perché la signora von der Leyen è espressione della grande famiglia dei ...

