Mediaset | l’ingresso in scena del fondo Peninsula mette al sicuro la creazione del nuovo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2019) Fininvest chiude il cerchio sul riassetto dinell’angolo Vivendi. Gli investitori ne prendono atto con il titolo del Biscione in lieve recupero (0,69%). Segno che sono in molti ormai a dare per scontato il buon esito dell’operazione MediaForEurope (Mfe), ladelpolo europeo della tv in chiaro e il rafforzamento del controllo da parte della famiglia Berlusconi. Tutto merito dell’ingresso indel, in cui recentemente è approdato l’ex Mediobanca Stefano Marsaglia. Mentre, infatti, i francesi studiavano come bloccare il progetto Mfe,ha fatto sapere di aver raggiunto un accordo con ilche sborserà fino ad un miliardo per garantire il buon fine dei piani della famiglia Berlusconi. Nel dettaglio,acquisterà fino a 355 milioni di azioni Mfe derivanti dall’eventuale esercizio del diritto ...

