‘Mare sicuro 2019’ | 94 denunce dalla Guardia Costiera

(Di venerdì 20 settembre 2019) Sono state 94 le persone denunciate per reati di natura penale e 1.506 le sanzioni amministrative elevate durante l’operazione “Mare2019” disposta durante la stagione estiva dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto –a tutela delle attività balneari e di diporto. Sono stati complessivamente 15.619 i controlli effettuati in materia di pesca, ambiente, diporto, occupazione abusiva di demanio marittimo, intralcio alle attività portuali e inosservanza delle norme sul traffico mercantile. Oltre 500 sono stati i militari impiegatiDirezione marittima di Catania lungo il litorale che va da Scoglitti (Ragusa) fino a Santo Stefano di Camastra (Messina) per rendere più sicura la fruizione delle spiagge e del mare da parte degli bagnanti, che hanno soccorso 109 persone in difficoltà e 49 imbarcazioni in avaria. Tra le attività ...

