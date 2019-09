Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 20 settembre 2019) Per celebrare il suo venticinquesimo compleanno non c'è niente di meglio che unadiin tv nei giorni in cui cade l'versario del suo debutto, avvenuto il 22 settembre del 1994 su NBC. Certo, si dirà, la serie è in streaming su Netflix che dispone nel suo catalogo delle sue 10 stagioni ormai da(anche se potrebbe non acquistarne i diritti - contesi da diverse altre piattaforme - per il 2020), ma celebrareguardandolo come si faceva una volta, dalla vecchia cara tv, è un modo per tornare davvero allo spirito con cui negliNovanta e Duemila quella serie fu scoperta, amata e rivista continuamente da diverse generazioni di spettatori di questa sit-com che ha rivoluzionato il genere in tv. Se negli Stati Uniti Warner Bros ha organizzato proiezioni al cinema (il 23 e 28 settembre e il 2 ottobre) di 12 episodi rimasterizzati arricchiti da contenuti ...

Ary1797 : RT @OptiMagazine: Maratona di #Friends in tv per i suoi 25 anni ed eventi in Italia: il #divano a #Roma, l'app ufficiale e il libro sulla #… - OptiMagazine : Maratona di #Friends in tv per i suoi 25 anni ed eventi in Italia: il #divano a #Roma, l'app ufficiale e il libro s… - rianahyung : sto facendo una maratona di friends per finire tutta la medicina ma non finisce piuuuu aiutatemi vi pregooo -