Mappato il dna dei pinguini per garantirne la sopravvivenza

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 20 settembre 2019) Un progetto internazionale che ha come obiettivo quello dei preservare la specie deiha deciso di mappare il genoma di 19 specie di questi animali. Lo scopo consiste nell'avere a disposizione in qualunque momento e accessibile a tutti il dna delle specie deiattualmente esistenti. La mappa del genoma deipermetterà infatti di avere accesso ad un materiale utile per comprendere come l'uomo possa condizionare l'esistenza dei, in modo da preservarne la specie. Sempre più imminente è infatti il pericolo di scomparsa deie di molti altri animali che vivono nelle zone antartiche a causa dello scioglimento dei ghiacciai. Come salvare potenzialmente iattraverso il loro genoma La mappatura del genoma di 19 specie didiversi, pubblicata sulla rivista Gigascience, è dovuta al Penguin Genome Consortium, con cui collaborano attivamente ...

you_wine : Vino e ricerca, Rhizobium radiobacter: mappato il DNA del batterio che provoca il tumore… - annamariamoscar : Mappato il Dna di tutte le specie di pinguino esistenti - La Stampa - 48OreNews : RT @SkyTG24: Mappato il Dna di tutte le specie di pinguini viventi -