Manifestazione sugli affidi a Bologna | la protesta degli antifascisti

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 20 settembre 2019) Costanza Tosi Alcuni attivisti del contro-presidio hanno aggirato il blocco dei Carabinieri che avevano circondato la strada e, arrivati sotto il tribunale, hanno presenziato innalzando lo striscione: “Via i fasci dal Pratello” Un’ondata di storie da raccontare, decine di richieste d’aiuto, qualche lacrima di rabbia ma, sopratutto un’unica speranza, quella che venga fatta giustizia. Si anima così, questa mattina, via del Pratello, la strada su cui affaccia la sede del Tribunale dei Minori di. Mamme, papà, bambini, ma anche nonni a cui qualcuno ha tolto la speranza di poter vedere crescere i propri nipotini, si sono soffermati, per qualche ora, davanti alle porte del palazzo del tribunale dei minorenni, per chiedere tutela per i minori e per le loro famiglie e mantenere alta l’attenzione sulle indagini dell’inchiesta “Angeli e Demoni”. “Mai più Bibbiano” recitano i ...

LSvelto : Avere un potere e non esercitarlo sugli altri, è la più grande manifestazione di potere ?? - cds1056 : @GiorgiaMeloni C'è da capirlo, uno che amministra 2400 abitanti non ha un caxxo da fare tutto il giorno e sfoga la… - ElicrinaMacrina : @asdrubalerosso @lauraboldrini fece una manifestazione davanti Montecitorio per chiedere di togliere l'IVA sugli in… -