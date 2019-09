Maltempo spacca-weekend | le previsioni

Previsioni meteo 8 agosto : Italia spaccata a metà - caldo afoso al Sud e Maltempo al Nord : Che tempo farà oggi, giovedì 8 agosto ? Secondo le Previsioni meteo , l' Italia resterà spaccata a metà , con maltempo e nubifragi al Nord , dove in molte regioni è stata diramata l'allerta dalla Protezione civile, e caldo e afa al Sud.Continua a leggere

Meteo Agosto - l’Italia si spacca in due : ondata di caldo al Centro-Sud - forte Maltempo al Nord [MAPPE] : Previsioni Meteo – l’Italia si ritrova letteralmente spaccata in due dal punto di vista Meteorologico nel mese di Agosto. Al Nord, infatti, infurieranno violenti temporali che porteranno forte maltempo mentre il Sud sarà travolto dall’arrivo dello scirocco che già da stasera darà inizio ad una grande ondata di caldo che coinvolgerà anche il Centro Italia. La nostra penisola sarà, dunque, divisa in due: forte maltempo al Nord, gran caldo al ...