Mafia : pg Borsellino quater - ‘Scarantino indotto a mentire’ : Palermo, 20 set. (AdnKronos) – L’ex pentito Vincenzo Scarantino, uno dei principali accusatori nel primo processo per la strage di via D’Amelio, è “stato indotto a mentire”. E’ quanto dice il pg di Caltanissetta Lucia Brescia nel corso della requisitoria al processo Borsellino quater che si celebra davanti alla Corte d’assise d’appello di Caltanissetta. Il sostituto procuratore generale ha ...

Mafia : al via requisitoria Borsellino quater - ‘troppi buchi neri - cercare verità’/Adnkronos (3) : (Adnkronos) – Il magistrato nella sua requisitoria sottolinea anche che “deve evidenziarsi che la auspicabile, futura individuazione di responsabilità di soggetti esterni al sodalizio mafioso, che ben potrebbero aver agito prima della strage di via D’Amelio, concorrendo alla relativa esecuzione e determinandone l’accelerazione, e dopo la strage, a realizzare il colossale depistaggio evidenziato nella motivazione ...

Mafia : al via requisitoria Borsellino quater - ‘troppi buchi neri - cercare verità’/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – Lia Sava, durante la requisitoria fiume, al Palazzo di giustizia di Caltanissetta, tiene anche a sottolineare con forza che “la ricerca della verità non si è mai fermata”. E parla di “produzioni inerenti la strage di via Capaci e che sono oggetto di ulteriori approfondimenti”. “Questo materiale – dice il pg in aula – costituisce la dimostrazione che senza alcuna remora si sta ...

Mafia : Pg Borsellino quater - ‘soggetti esterni potrebbero avere agito prima della strage’ : Palermo, 17 set. (AdnKronos) – “Deve evidenziarsi che la auspicabile, futura individuazione di responsabilità di soggetti esterni al sodalizio mafioso, che ben potrebbero aver agito prima della strage di via D’Amelio, concorrendo alla relativa esecuzione e determinandone l’accelerazione, e dopo la strage, a realizzare il colossale depistaggio evidenziato nella motivazione della sentenza impugnata, non possono, ...

Mafia : Pg Borsellino quater - ‘ricostruzione ex pentiti intrisa di menzogne’ : Palermo, 17 set. (AdnKronos) – “La ricostruzione ‘corale’, armonica, offerta a suo tempo dagli ex collaboratori di giustizia nell’ambito dei processi Borsellino uno e bis, era intrisa di menzogne e di dichiarazioni fuorvianti, in particolare quelle dei collaboratori di giustizia che rivestono in questo processo la qualità di imputati del reato di calunnia, i quali, a fronte delle nuove evidenze probatorie, ...

Mafia : Pg Borsellino quater - ‘trattativa ha accelerato eliminazione giudice’ : Palermo, 17 set. (AdnKronos) – “Non può escludersi che, da un lato, la cosiddetta trattativa, alla quale Paolo Borsellino non poteva che opporsi fermamente, e dall’altra la concomitanti singolari vicende relative al rapporto ‘Mafia e appalti’, possano avere contribuito, anche senza interferenze tra loro, ad indurre Salvatore Riina alla più rapida eliminazione del dottor Borsellino già compiutamente ...

Mafia : Pg Borsellino quater - ‘pentiti svelino i buchi neri strage via D’Amelio’ : Palermo, 17 set. (AdnKronos) – Il Procuratore generale di Caltanissetta Lia Sava, nel corso della requisitoria nel processo Borsellino quater, ha auspicato “il contributo di qualche ‘pentito’ e di qualche irriducibile di Cosa nostra o di altre organizzazioni criminali di stampo mafioso” che “finalmente avvertano oltre che l’obbligo giuridico anche l’imperativo morale di riferire in merito ...