Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 20 settembre 2019) Un colpo di scena nelle indagini sulla morte di Fabrizio Piscitelli, alias, è arrivato il 2 settembre, con il video di Fabio Gaudenzi. Il Messaggero riparte da qui con l’ultima puntata delle 4 dedicate alla storia del capo ultrà laziale ucciso ad agosto con un colpo di testa alla nuca. In quel video, delirante, un Gaudenzi incappucciato dichiara conoscere i mandanti dell’omicidio. Gaudenzi, soprannominato lo “Zoppo”, conosce bene la mala romana. E’ stato condannato per usura a 2 anni e 8 mesi nell’inchiesta mondo dimezzo. E’ amico e tirapiedi di Massimo Carminati ed è anche in ottimi rapporti con. Vuole essere arrestato, dal video è chiaro, e la polizia non si fa attendere troppo. Finisce a Rebibbia. Dichiara di voler parlare solo con Nicola Gratteri, procuratore capo a Catanzaro e storico conoscitore della ‘ndrangheta. Sembra suggerire, così, ...

GDF : GdF #Trento: sgominato traffico internazionale di droga. 15 arrestati e sequestrata #droga per oltre 70 milioni di… - matteosalvinimi : #Salvini: La mafia ha detto che il business dell’immigrazione rende più della droga, il mio motivo di orgoglio è av… - napolista : Mafia, droga e oro dietro l’omicidio di #Diabolik Sul Messaggero: #Piscicelli è stato ucciso in un territorio cont… -