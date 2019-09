Madonna | Dennis Rodman | Mi ha offerto 20 milioni di dollari per metterla

Dennis Rodman - campione Nba - rivela : « Madonna mi offrì 20 milioni per metterla incinta». La risposta : Una ricca offerta, ma lasciata cadere. «Mi offrì 20 milioni di dollari per metterla incinta». L’ex superstar dei Chicago Bulls, Dennis Rodman , torna a parlare, alla trasmissione radiofonica ‘The breakfast club’ della relazione con la popstar, Madonna a distanza di 25 anni con questa clamorosa rivela zione. La love story tra la cantante e il campione Nba è durata pochi mesi nel 1994 quando sono stati una delle coppie più ...

