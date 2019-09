M5S e patto civico per l’Umbria | sì da Rousseau | il 60 | 9% apre alle alleanze E spunta

Umbria - ok da Rousseau al 'patto civico'<br>Accordo Pd-M5S vicino : Francesca Di Maolo in pole : La base del Movimento 5 Stelle ha scelto di seguire, ancora una volta, la linea proposta dai vertici. Oltre 35mila attivisti hanno votato oggi sulla Piattaforma Rousseau e al 60,9% hanno deciso che il "MoVimento 5 Stelle sosterrà un candidato Presidente civico nelle prossime elezioni regionali in Umbria". Che poi, tradotto, vorrebbe dire allearsi con il Partito Democratico in sostegno di un candidato Presidente estraneo ad entrambi i partiti. ...

Umbria - ok base M5S a patto civico Su Rousseau sì dal 60 - 9% : Roma, 20 set. (AdnKronos) – Ok dalla base M5S al patto civico per l’Umbria. Hanno votato per il sì 21.320 iscritti alla piattaforma Rousseau (il 60,9%), mentre si sono espresse per il no 13.716 persone (39,1%). “Il MoVimento 5 Stelle sosterrà pertanto un candidato Presidente civico nelle prossime elezioni regionali in Umbria”, si legge sul Blog delle Stelle. La lista dei candidati ufficiali sarà formata “tenendo ...

Umbria - ok base M5S a patto civico Su Rousseau sì dal 60 - 9% : Roma, 20 set. (AdnKronos) - Ok dalla base M5S al patto civico per l'Umbria. Hanno votato per il sì 21.320 iscritti alla piattaforma Rousseau (il 60,9%), mentre si sono espresse per il no 13.716 persone (39,1%). "Il MoVimento 5 Stelle sosterrà pertanto un candidato Presidente civico nelle prossime el

Umbria - ok base M5S a patto civico Su Rousseau sì dal 60 - 9% : Roma, 20 set. (AdnKronos) – Ok dalla base M5S al patto civico per l’Umbria. Hanno votato per il sì 21.320 iscritti alla piattaforma Rousseau (il 60,9%), mentre si sono espresse per il no 13.716 persone (39,1%). “Il MoVimento 5 Stelle sosterrà pertanto un candidato Presidente civico nelle prossime elezioni regionali in Umbria”, si legge sul Blog delle Stelle. La lista dei candidati ufficiali sarà formata ...

Umbria - il 60% dice sì su Rousseau al ‘patto civico’ : Pd e M5S trattano sul candidato : La base approva il 'patto civico per l'Umbria': il 60,9% dei votanti sulla piattaforma Rousseau ha dato il via libera all'alleanza Pd-M5s per le elezioni regionali in Umbria del prossimo 27 ottobre. Ora Pd e M5s trattano per trovare il nome del candidato. Spunta il nome di Francesca Di Maolo, ma i pentastellati smentiscono. Nicola Zingaretti: "Sono fiducioso".Continua a leggere

Umbria : su Rousseau sì al patto col 60%. M5S : "Si apre una nuova era" : Passa la linea Di Maio sull'apertura alle liste Civiche per le Regionali, con esordio in Umbria. ALla votazione online su Rousseau hanno partecipato 35.036 iscritti. Questi i risultati delle votazioni: SI': 21.320 (60,9%); NO: 13.716 (39,1%). "Il Movimento 5 Stelle sosterrà pertanto un candidato presidente civico nelle prossime elezioni regionali in Umbria", conferma il Blog delle Stelle. "Molto bene il risultato su Rousseau. Ora chiudiamo sul ...

Rousseau - base del M5S approva il “patto civico” per le elezioni regionali in Umbria : la proposta Di Maio passa con il 60 - 9% : Via libera dalla base del Movimento 5 stelle al “patto civico” per le elezioni regionali in Umbria, proposto da Luigi Di Maio. Il 60,9% dei votanti sulla piattaforma Rousseau hanno votato a favore della proposta del capo politico dei 5 stelle. I votanti sono stati 35.036: i sì sono stati 21.320, i no 13.716, pari al 39,1%. La votazione era aperta a tutti gli iscritti M5S sul territorio nazionale. La regolarità della votazione, spiega ...

Rousseau dà un tocco nazionale al patto civico in Umbria Pd-M5S : Roma. “In Umbria c’è un’emergenza”, diceva ieri Luigi Di Maio aprendo all’alleanza con il Pd per le elezioni regionali del 27 ottobre. Un’alleanza che dopo quella per costituire il governo per la seconda volta in un mese è passata dalla piattaforma Rousseau (ieri sì al 60,9 per cento, no al 39,1 per

Rousseau - ok a patto civico in Umbria : sì dal 60 - 9%. Pd-M5S - ipotesi accordo su Francesca Di Maolo : Ok di Rousseau al patto civico in Umbria. Il 60,9% dei votanti sulla piattaforma Rousseau ha dato il via libera al «patto civico» annunciato da Luigi Di Maio. I votanti sono stati 35.036:...

Gli iscritti M5S approvano il patto civico per l’Umbria. Su Rousseau «sì» dal 60 - 9% : A votare sono stati 35.036 iscritti al Movimento. Il no ad accordi con il Pd, o altri, si è fermato al 39,1%. Esultano i vertici del Movimento. Di Maio: «Si apre una nuova era»

Sì della base M5S al patto civico con il Pd in Umbria : i risultati del voto su Rousseau : Gli iscritti del Movimento 5 stelle in Umbria hanno detto sì al patto civico per tra Pd e M5s per le regionali. Sulla piattaforma Rousseau hanno votato 35.036iscritti. Questi i risultati delle votazioni: 21.320 sì, il 60,9%; 13.716 no, il 39,1%.La votazione online è stata chiusa alle 19 sulla piattaforma Rousseau. Poco prima della conclusione Di Maio, da Assisi, aveva detto: “In questo momento ci ...

Patto civico tra M5S e Pd - c'è l'ok da Rousseau : Passa la linea politica di Di Maio che agli iscritti ha chiesto il via libera ad una alleanza con altre forze politiche per le regionali in Umbria.

Umbria - M5S : 60 - 9% sì a "Patto civico" : 20.22 Passa la linea Di Maio sull'apertura alle liste Civiche per le Regionali, con esordio in Umbria. Alla votazione online su Rousseau hanno partecipato 35.036 iscritti. Questi i risultati delle votazioni: SI': 21.320 (60,9%); NO: 13.716 (39,1%). "Il Movimento 5 Stelle sosterrà pertanto un candidato presidente civico nelle prossime elezioni regionali in Umbria", conferma il Blog delle Stelle.

Regionali - M5S : domani voto su Rousseau sul patto civico in Umbria - sostegno anche se il Pd non ci starà : In caso di accoglimento di tale proposta, "dovrà essere individuato il candidato a cui attribuire le facoltà che il Codice Etico del MoVimento 5 Stelle attribuisce al candidato presidente della regione