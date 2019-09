Lui si rifiuta più volte … la moglie convinta che ci sia un’altra | lo uccide prendendolo

Inter - retroscena Icardi : sarebbe stato Lui a rifiutare di allenarsi con i compagni : La fine dell'era Mauro Icardi è stata vissuta quasi come una vera e propria liberazione da tutto l'ambiente Inter . I tifosi, i dirigenti e anche il tecnico, Antonio Conte, erano abbastanza stufi di sentir parlare del centravanti argentino, soprattutto perché si discuteva di cose extra campo. Una cosa che è stata rimarcata sopratutto dal nuovo allenatore in conferenza stampa, alla vigilia del match di campionato contro il Cagliari. Fino ...

92 anni vuole baciare il suo vicino 53 enne - Lui rifiuta - lei gli spara : Da sei mesi erano vicini di casa. Un’anziana donna di 92 anni vedova si era invaghita del suo nuovo vicino , un uomo di 53 anni divorziato. Le si chiama Helen Staudinger e nonostante la tenera età di 92 anni non ha perso le speranze di avere un fidanzato. Lui si chiama Dwight Bettner, 53 anni , separato e convinto di rimanere per ancora lungo tempo single. L’anziana donna si era invaghita dell’uomo così un giorno ha suonato alla porta ...

Tottenham - proposta di rinnovo ad Eriksen : ma Lui rifiuta… : Salvo ripensamenti, questa potrebbe essere l’ultima stagione di Christian Eriksen con la maglia del Tottenham . Come riporta infatti il ‘Daily Mirror‘, gli Spurs hanno presentato una proposta di rinnovo al centrocampista, in scadenza di contratto nel giugno 2020, di oltre 11 milioni di euro a stagione, ma il danese non pare intenzionato ad accettarla, spinto dalla voglia di iniziare una nuova avventura con un altro top ...

Lei rifiuta le sue avance e Lui si vendica sparando un colpo alla testa alla figlia di 10 mesi : Non ha accettato che quella ragazza che a lui piaceva tanto avesse rifiutato le sue avance ad una festa. Così, per vendicarsi, ha esploso un colpo di pistola alla testa della figlia di lei, di soli 10 mesi, che ora lotta tra la vita e la morte. È successo a Fresno, in California, dove la piccola Fayth Percy è ricoverata in condizioni disperate all'ospedale della città dopo che Marcos Antonio Echartea, 23 anni, ha riversato tutta la sua rabbia su ...